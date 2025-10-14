Magyarország;GDP;Orbán Viktor;ipari termelés;járműipar;stagnálás;

Ezt az évet leállások tarkítják, nemcsak az autógyárak, de a hozzájuk tartozó beszállítók is kínlódnak

Sehol nincs az Orbán-féle júliusi repülőrajt sem, kihunyt a fény az alagút végén

Hiába vizionálja egyre későbbre a miniszterelnök a repülőrajtot, a jelek szerint ennek nyoma sincs, a német ipar adatai alapján pedig sokáig nem is lesz. A magyarországi járműipar kis túlzással stagnált, több, a GDP szempontjából meghatározó cég már bejelentette a dolgozóinak, hogy az év végéig több leállásuk is lesz.

Kiábrándító adatokat közölt a napokban a KSH a hazai ipar augusztusi teljesítményéről, és a jelek szerint nem sok esély van rá, hogy az év hátralévő részében ezen a téren áttörés következzen be. A kormány rendre, szinte teljes egészében külső körülményekkel – a német és európai gazdaság recessziójával – magyarázza a gazdaság és ezen belül a hazai jármű- és feldolgozóipar pangását. Így hát rossz hír számára, hogy Berlin jelezte, az ország ipari termelése augusztusban a vártnál jóval nagyobb mértékben csökkent, amit az autógyártás meredek visszaesése mélyített el. Az okok között említik azt, hogy az amerikai vámok életbe lépése előtt leszállított készletek után a kereslet lényegében elapadt. 

Magyarország számára az igazi problémát az jelenti, hogy a német ipari ágazatban havi alapon a visszaesés egészen tetemes, 4,3 százalékos volt, ami a legnagyobb csökkenés 2022 márciusa óta, azaz közvetlenül Oroszország ukrajnai inváziója után. Ráadásul a járműiparnál 18,5 százalékos havi zuhanást mért a német statisztikai hivatal. Még ha lehetnek is egyszeri tényezők a pakliban, akkor is nagyon valószínűnek tűnik, hogy a német ipar süllyedése döntően az amerikai előreszállítások végét jelzi, amelyek semmi jót nem vetítenek előre az ország gazdaságát illetően – mondta a Reutersnek az ING globális makrogazdasági vezetője. 

Ezek alapján csupán valamiféle délibábnak nevezhető Orbán Viktornak az Economx Money Talks című podcastjében elmondott véleménye, hogy a repülőrajt megtörtént, csak nem januárban, hanem júliusban. – Ha valamit elkalibráltam, az nem maga a hely, nem az intézkedések, hanem az időpont volt – fogalmazott. Bár megjegyezte, a repülőrajtba számolta a nyártól bevezetett családtámogatásokat, szja-kedvezményeket, illetve a 3 százalékos lakás- és vállalkozási hitelprogramot is.

A KSH adatai azonban nem ezt tükrözik. - A hozzánk befutó visszajelzések és információk alapján azt tudom mondani, hogy egyelőre nem látszik a fény az alagút végén – ezt már László Zoltán, a feldolgozóipari vállalatok érdekvédelmi szervezeteit tömörítő Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke mondta a Népszavának. – Az augusztusi adatok számunkra semmi meglepetést nem jelentettek, a magyarországi járműipar kis túlzással állt.

A jelenlegi fejlemények pedig nem azt vetítik előre, hogy ebben hirtelen valami nagy fordulat következne be. Így csaknem biztosan lehet mondani, hogy a járműiparban, és így szinte a iparban nagy fellendülés nem várható az utolsó negyedévben sem.

Alig van kibocsátás. Számos megrendelést lemondanak a nagy gyártók, így a beszállítói hálózat sem kap megbízásokat – magyarázta az érdekvédelmi vezető. Erre utal az is, hogy a Commerzbank elemzője a német adatok alapján azt mondta: augusztusban a német mutatók immár negyedik egymást követő hónapban csökkentek, főként a gyenge autóipar és a külföldi kereslet csökkenése miatt. Így mind a termelés, mind a megrendelések azt mutatják, hogy egyelőre semmi jele a fellendülésnek.

László Zoltán még abban sem tűnt optimistának, hogy a németországi problémák és leépítések – és a kormány által is sokat emlegetett áthelyezések – miatt Magyarország végül nyerhet ezen a folyamaton. - Az kétségtelenül látszik, hogy érkeznek ide megbízások – mondta –, ám leginkább csak gépsorokról beszélhetünk, és nem új gyárakról. Hozzátette viszont: ha valamilyen egységet Nyugat-Európában leszerelnek és tegyük fel 1000 főt leépítenek, abból nálunk – a robotizáció és a technológia egyéb fejlődése miatt – alig 200-300 új munkahely lesz. Ez viszont nem ellensúlyozza azt a létszámcsökkenést, amely most zajlik a magyarországi feldolgozóiparban. A gyárak és a cégek ugyan nem jelentenek be csoportos leépítéseket, azonban nem pótolják a folyamatosan és ütemesen fogyó munkaerőt, sőt – a megbízások elapadása miatt – különféle megoldásokkal még gerjesztik is a dolgozói elvándorlást. Így általánosságban szinte mindenhol csökken a létszám, ez pedig nagyobb ütemű, mint a kapacitás-áthelyezésekből fakadó bővítések aránya. Arról nem is beszélve, hogy ezek átfutása azért nem egyik hónapról a másikra megy.

Ráadásul – a gyárak nevének mellőzését kérve – megjegyezte, hogy több, a GDP szempontjából meghatározó cég már bejelentette a dolgozóinak, hogy az év végéig több leállásuk is lesz.

Így László Zoltán szerint, ha lehet egyáltalán abban bízni, hogy jön majd fellendülés, arra a jelenlegi megrendelések és megbízások alapján 2026 második fele előtt nem nagyon lehet számítani.

Kevesebben költöztek idén külföldre, ez várhatóan jövőre is így lesz, választás évében és előtte ugyanis jellemzően kivárnak az emberek. Ráadásul most, azaz augusztus óta a belföldi lakossági piac is kevesebb megrendelést ad a költöztetőknek, az Otthon Start-hatás még csak ezután robban majd be megrendelések formájában ebben a szegmensben - foglalta össze a piaci helyzetet a Népszavának Kara Attila, a Moving Service ügyvezetője. 