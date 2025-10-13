Százezrekbe kerülhet ma már egy városon belüli költözködés is, hiba az utolsó pillanatra és csak az élő szóra hagyni a megrendelést

költözés;lakásvásárlás;népvándorlás;költöztetés;

2025-10-13 18:18:00 CEST

Kevesebben költöztek idén külföldre, ez várhatóan jövőre is így lesz, választás évében és előtte ugyanis jellemzően kivárnak az emberek. Ráadásul most, azaz augusztus óta a belföldi lakossági piac is kevesebb megrendelést ad a költöztetőknek, az Otthon Start-hatás még csak ezután robban majd be megrendelések formájában ebben a szegmensben - foglalta össze a piaci helyzetet a Népszavának Kara Attila, a Moving Service ügyvezetője.

A szakember, aki 11 éven át, 2025-ig volt a Magyar Költöztetők Szövetségének elnöke, hangsúlyozta: klasszikusan a költözés ára az a költség, amire a lakásvásárlóknak a legkevesebb pénze marad, noha egy városon belüli átpakolás díja is lehet akár több százezer forint.

Tipikus hiba, hogy nem rendelik meg időben a költöztetést, noha a csúcsidőszak a szombat és a hónap vége, amikor már a legtöbb csapat le van kötve, és nagy szerencse kell, hogy hirtelen korrekt és épp ráérő csapatra bukkanjon az ügyfél. Jellemző és felesleges rizikó a telefonos megrendelés, amikor sem a költöztetés díjáról, sem a díj összetételéről, a kártérítési felelősségről, és az esetleges plusz avagy járulékos költségekről nincs számon kérhető írásbeli megállapodás. Mint Kara Attila elárulta: nem egyszer kap kétségbeesett telefonhívást, amikor a megbeszélt költözés napján, legfeljebb előző délután arról értesítik a megrendelőt, hogy

lerobbant a költöztető cég teherautója. Ez legtöbbször tipikus kibúvó arra az esetre, amikor a társaság jobb, könnyebb, többet fizető munkát talált, és következmények nélkül ki tud bújni az általában csak telefonos megállapodás alól.

A költöztetők díjszabása óradíj vagy kilométerdíj alapú, ehhez kiállási díj jön még, hiszen a teherautóval a telephelyről a az úgynevezett felpakolási címre is el kell jutni. Az óradíj összegében nagy a szórás, jellemzően embereként 5-6 ezer forint plusz 27 százalék áfa. A kilométerdíj 100-400 forint között mozog, ugyancsak jelentős szórással. Speciális díjszámítás, amikor fuvarban adják meg az árat, például egy fuvar, azaz egy felpakolt teherautó 100 ezer forint, és minden további megkezdett ugyanennyi. A teherautó kapacitása komoly vita tárgya lehet, és visszaélések alapja is, hiszen a költöztető a több fordulóban, a megrendelő viszont a minél kevesebben érdekelt. Kara Attila szerint a rendkívül sokszereplős piacon teljesen önkényesen megy a díjszabás, a szakmai szövetség nem tudott igazán nagyra nőni, mert a csatlakozó tagoknak sem tudott érdemi előnyt nyújtani.

A költöztető teherautók számára a belvárosi utcákban még előzetes engedély alapján is nehéz területet foglalni, ami az egyik legkomolyabb probléma a mindennapokban. Az engedélyezett - és kifizetett - közterület foglalásról is az engedélyt kérőnek kell gondoskodnia, és figyelni arra, hogy a kihelyezett táblája megmaradjon. Ugyanakkor semmit sem tehet, ha nem parkolnak el onnan az autók, ezért tipikus módszer, hogy a költözés előtti nap a szolgáltató cég autója parkol le és fizeti a parkolási díjat is, hogy legyen hely a fel- és lepakoláshoz - ellenkező esetben addig köröznek a környéken másnap, amíg nem sikerül egy felszabaduló helyet a közelben kifogni.

A minimális számú kisbútorral és dobozokkal költöző diákbérlők Budapesten belül 50 ezer forintból megússzák a teljes átpakolást, a teljes háztartással - kis és nagy bútorokkal, konyhafelszereléssel, könyvekkel, ruhatárral és egyéb személyes holmikkal - 50-60 négyzetméteres lakásból költözők városon belül 150-300 ezer forintos számlára számíthatnak. A kisebb összeg 4-5 órás munkát, a nagyobb egész napos, 8-9 órás költöztetést, két teherautónyi holmit, plusz csomagolóanyagokat is magában foglal. A szakember tapasztalatai szerint nagyon különböző, hogy kinek mennyi személyes holmija van, de az egyre inkább általános, hogy jóval kevesebb a könyv és a dísztárgyak, mint régen, és a sok beépített bútor miatt kevesebb a teljes bútorzat is. Sokan költözködnek országon belül is,

rejtett költségek nélkül ez Budapest Székesfehérvár viszonylatban félmilliós,

Pécs-Budapest távolságban már 600-700 ezer forintos tétel.