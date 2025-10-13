Százezrekbe kerülhet ma már egy városon belüli költözködés is, hiba az utolsó pillanatra és csak az élő szóra hagyni a megrendelést

A szakember, aki 11 éven át, 2025-ig volt a Magyar Költöztetők Szövetségének elnöke, hangsúlyozta: klasszikusan a költözés ára az a költség, amire a lakásvásárlóknak a legkevesebb pénze marad, noha egy városon belüli átpakolás díja is lehet akár több százezer forint.
Tipikus hiba, hogy nem rendelik meg időben a költöztetést, noha a csúcsidőszak a szombat és a hónap vége, amikor már a legtöbb csapat le van kötve, és nagy szerencse kell, hogy hirtelen korrekt és épp ráérő csapatra bukkanjon az ügyfél. Jellemző és felesleges rizikó a telefonos megrendelés, amikor sem a költöztetés díjáról, sem a díj összetételéről, a kártérítési felelősségről, és az esetleges plusz avagy járulékos költségekről nincs számon kérhető írásbeli megállapodás. Mint Kara Attila elárulta: nem egyszer kap kétségbeesett telefonhívást, amikor a megbeszélt költözés napján, legfeljebb előző délután arról értesítik a megrendelőt, hogy
lerobbant a költöztető cég teherautója. Ez legtöbbször tipikus kibúvó arra az esetre, amikor a társaság jobb, könnyebb, többet fizető munkát talált, és következmények nélkül ki tud bújni az általában csak telefonos megállapodás alól.
A költöztetők díjszabása óradíj vagy kilométerdíj alapú, ehhez kiállási díj jön még, hiszen a teherautóval a telephelyről a az úgynevezett felpakolási címre is el kell jutni. Az óradíj összegében nagy a szórás, jellemzően embereként 5-6 ezer forint plusz 27 százalék áfa. A kilométerdíj 100-400 forint között mozog, ugyancsak jelentős szórással. Speciális díjszámítás, amikor fuvarban adják meg az árat, például egy fuvar, azaz egy felpakolt teherautó 100 ezer forint, és minden további megkezdett ugyanennyi. A teherautó kapacitása komoly vita tárgya lehet, és visszaélések alapja is, hiszen a költöztető a több fordulóban, a megrendelő viszont a minél kevesebben érdekelt. Kara Attila szerint a rendkívül sokszereplős piacon teljesen önkényesen megy a díjszabás, a szakmai szövetség nem tudott igazán nagyra nőni, mert a csatlakozó tagoknak sem tudott érdemi előnyt nyújtani.
A költöztető teherautók számára a belvárosi utcákban még előzetes engedély alapján is nehéz területet foglalni, ami az egyik legkomolyabb probléma a mindennapokban. Az engedélyezett - és kifizetett - közterület foglalásról is az engedélyt kérőnek kell gondoskodnia, és figyelni arra, hogy a kihelyezett táblája megmaradjon. Ugyanakkor semmit sem tehet, ha nem parkolnak el onnan az autók, ezért tipikus módszer, hogy a költözés előtti nap a szolgáltató cég autója parkol le és fizeti a parkolási díjat is, hogy legyen hely a fel- és lepakoláshoz - ellenkező esetben addig köröznek a környéken másnap, amíg nem sikerül egy felszabaduló helyet a közelben kifogni.
A minimális számú kisbútorral és dobozokkal költöző diákbérlők Budapesten belül 50 ezer forintból megússzák a teljes átpakolást, a teljes háztartással - kis és nagy bútorokkal, konyhafelszereléssel, könyvekkel, ruhatárral és egyéb személyes holmikkal - 50-60 négyzetméteres lakásból költözők városon belül 150-300 ezer forintos számlára számíthatnak. A kisebb összeg 4-5 órás munkát, a nagyobb egész napos, 8-9 órás költöztetést, két teherautónyi holmit, plusz csomagolóanyagokat is magában foglal. A szakember tapasztalatai szerint nagyon különböző, hogy kinek mennyi személyes holmija van, de az egyre inkább általános, hogy jóval kevesebb a könyv és a dísztárgyak, mint régen, és a sok beépített bútor miatt kevesebb a teljes bútorzat is. Sokan költözködnek országon belül is,
rejtett költségek nélkül ez Budapest Székesfehérvár viszonylatban félmilliós,
Pécs-Budapest távolságban már 600-700 ezer forintos tétel.
Mennek és jönnek is
Külföldre is rendszeresek a megrendelések, bár idén és - az eddigi tapasztalatok szerint - jövőre, a választás évében kevesebb, ilyenkor hagyományosan kivárnak az emberek a nagy döntéssel. Egyre több magyar költözik Spanyolországba, ott Alicante és Marbella a fő célpont, illetve Gibraltár környéke. Magyarország is kedvelt célpont, elsősorban a holland és német nyugdíjasok körében, akik egész tanyákat vásárolnak Baranyában és Zalában leginkább. A nemzetközi költöztetés euróban és még nagyobb szórású árazással zajlik, vannak cégek, amelyek visszafelé árut szállítanak, és az is eltérő, hogy saját emberekkel mennek, vagy odakint bérelnek rakodókat és elosztó raktárat hozzá. Ezeknek a megbízásoknak egy részét a leendő munkáltatók fizetik, Mint Kara Attila mondja, egy időben sok magyar orvos ment ki Svédországba, az ottani kórházi megbízók vagy fejvadász cégek költségén - tudtuk meg.