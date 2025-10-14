Megfosztotta ukrán állampolgárságától Odessza polgármesterét Volodimir Zelenszkij

Moszkva;polgármester;kettős állampolgárság;Odessza;ukrán állampolgárság;megfosztás;

Az ok, hogy a politikus állítólag kettős, azaz orosz-ukrán állampolgár, Moszkva megyei lakcíme is van.

Volodimir Zelenszkij elnök megfosztotta Hennagyij Truhanov odesszai polgármestert ukrán állampolgárságától, akit gyakorlatilag eltávolított a hivatalából – írja a The Kyiv Independent. A vád, hogy a polgármester orosz útlevéllel , azaz az Ukrajnában tiltott kettős állampolgársággal rendelkezik. Volodimir Zelenszkij keddi szűkszavú nyilatkozata nem említi név szerint a polgármestert, csak annyit, hogy „bizonyos személyek orosz állampolgárságának meglétét megerősítették”, egyben közölte, hogy aláírta a megfosztásról szóló rendeletet.

Az ukrán rendőrség megerősítette a lapnak, hogy három személyt fosztott meg ukrán állampolgárságától Volodimir Zelenszkij: Hennagyij Truhanovot, Szerhij Polunyin balett-táncost és Oleg Carjov volt ukrán politikust. Utóbbi kettő egyaránt Oroszországban él, és nyilvánosan támogatták Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Hennagyij Truhanov ugyan nem tett ilyet, de évek óta eléri a vád. Ukrán újságírók dokumentumokra hivatkozva azt állították , hogy az odesszai polgármester korábban rendelkezett ilyen útlevéllel.

Miután Hennagyij Truhanov többször is tagadta a tényt, 2017-ben egy orosz bíróság érvénytelenítette az útlevelét állítólagos eljárási szabálysértések miatt. Ugyanakkor 2018-ban az OCCRP tényfeltáró projektben nyilvánosságra hozták az orosz útlevelének és külföldi dokumentumainak másolatát, amelyből kiderült, hogy a Moszkva megyei Szergijev Poszad városában van bejelentett lakcíme, és egy civil aktivista is leleplező dokumentumokat tett közzé, amelyek szerint a polgármesterrel megegyező nevű személy orosz bankszámlát igényelt mindössze hetekkel azelőtt, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát.

Bár az Ukrán Biztonsági Szolgálat ( SZBU ) korábban azt közölte, hogy nem talált bizonyítékot Hennagyij Truhanov orosz állampolgárságára, odesszai polgárok hétfőn petíciót indítottak a megfosztás érdekében, órák alatt összejött az ehhez szükséges 25 ezer aláírás. A petíció szerint az odesszai polgármester állítólagos kettős állampolgársága „nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, és aláássa a helyi vezetésbe vetett közbizalmat”. A 60 éves Hennagyij Truhanov 2014 óta a déli kikötőváros, Odessza polgármestere. Kétszer választották újra, politikai karrierjét számos botrány, köztük korrupciós vádak kísérték, de eddig sikerült elkerülnie a hivatalvesztést.