Volodimir Zelenszkij elnök megfosztotta Hennagyij Truhanov odesszai polgármestert ukrán állampolgárságától, akit gyakorlatilag eltávolított a hivatalából – írja a The Kyiv Independent. A vád, hogy a polgármester orosz útlevéllel , azaz az Ukrajnában tiltott kettős állampolgársággal rendelkezik. Volodimir Zelenszkij keddi szűkszavú nyilatkozata nem említi név szerint a polgármestert, csak annyit, hogy „bizonyos személyek orosz állampolgárságának meglétét megerősítették”, egyben közölte, hogy aláírta a megfosztásról szóló rendeletet.
Az ukrán rendőrség megerősítette a lapnak, hogy három személyt fosztott meg ukrán állampolgárságától Volodimir Zelenszkij: Hennagyij Truhanovot, Szerhij Polunyin balett-táncost és Oleg Carjov volt ukrán politikust. Utóbbi kettő egyaránt Oroszországban él, és nyilvánosan támogatták Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Hennagyij Truhanov ugyan nem tett ilyet, de évek óta eléri a vád. Ukrán újságírók dokumentumokra hivatkozva azt állították , hogy az odesszai polgármester korábban rendelkezett ilyen útlevéllel.
Miután Hennagyij Truhanov többször is tagadta a tényt, 2017-ben egy orosz bíróság érvénytelenítette az útlevelét állítólagos eljárási szabálysértések miatt. Ugyanakkor 2018-ban az OCCRP tényfeltáró projektben nyilvánosságra hozták az orosz útlevelének és külföldi dokumentumainak másolatát, amelyből kiderült, hogy a Moszkva megyei Szergijev Poszad városában van bejelentett lakcíme, és egy civil aktivista is leleplező dokumentumokat tett közzé, amelyek szerint a polgármesterrel megegyező nevű személy orosz bankszámlát igényelt mindössze hetekkel azelőtt, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára az orosz hadsereg lerohanta Ukrajnát.Volodimir Zelenszkij bejelentette Ukrajna washingtoni nagykövetének leváltását
Bár az Ukrán Biztonsági Szolgálat ( SZBU ) korábban azt közölte, hogy nem talált bizonyítékot Hennagyij Truhanov orosz állampolgárságára, odesszai polgárok hétfőn petíciót indítottak a megfosztás érdekében, órák alatt összejött az ehhez szükséges 25 ezer aláírás. A petíció szerint az odesszai polgármester állítólagos kettős állampolgársága „nemzetbiztonsági aggályokat vet fel, és aláássa a helyi vezetésbe vetett közbizalmat”. A 60 éves Hennagyij Truhanov 2014 óta a déli kikötőváros, Odessza polgármestere. Kétszer választották újra, politikai karrierjét számos botrány, köztük korrupciós vádak kísérték, de eddig sikerült elkerülnie a hivatalvesztést.Kijev polgármestere a hadsereg főparancsnokának leváltása ellen szólalt fel, miközben Volodimir Zelenszkij arról beszélt, új kezdetet fontolgatNagyköveteket váltott le Volodimir Zelenszkij, van köztük meglepő választás is