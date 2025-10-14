Puccskísérlet és terrorista szervezet létrehozása miatt indított eljárást orosz ellenzékiek ellen az FSZB

Oroszország;ellenzék;Vlagyimir Putyin;Mihail Hodorkovszkij;leszámolás;összeesküvés-elmélet;orosz-ukrán háború;orosz emigráció;

2025-10-14 15:35:00 CEST

Úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát. A putyini hatalom a száműzetésben élő volt oligarchát, Mihail Hodorkovszkijt, valamint külföldön élő politikusok, üzletemberek, újságírók, ügyvédek, művészek és tudósok csoportját vádolja összeesküvéssel.

Erőszakos hatalomátvétel és terrorszervezet létrehozásának vádjával büntetőeljárást indított az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Mihail Hodorkovszkij, a Jukosz olajtársaság volt vezetője és az Oroszországi Háborúellenes Bizottság (AKR) nevű tömörülés 22 tagja ellen – szemlézte a Telex a Reuters cikkét. A londoni központú hírügynökség szerint az összesküvéssel vádoltak között van Mihail Kaszjanov volt miniszterelnök, Garri Kaszparov sakkvilágbajnok, Szergej Alekszasenko, az orosz jegybank volt első elnökhelyettese és Szergej Gurijev közgazdász is.

Az FSZB közleménye szerint az ügyet a 2023-ban aláírt berlini nyilatkozatra vezetik vissza, amely szerintük Oroszország jelenlegi kormányának felszámolását szorgalmazta. A közleményben hivatkoznak az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése keretében létrehozott orosz demokratikus erők platformjára is, amelyet Hodorkovszkij állítólag az átmeneti időszak alkotmányozó gyűléseként mutatott be a nyugati kormányoknak. Az MTI ismerteti az FSZB vádjait. Eszerint Hodorkovszkij és a bizottság többi tagja Oroszországban terrorista szervezetként elismert ukrán nacionalista félkatonai egységeket finanszírozott, és az oroszországi hatalom erőszakos megragadására irányuló terv részeként toborzott embereket ezekbe a csoportokba.

– A 2013-ban emigrált Hodorkovszkij a Telegramon tagadta a vádakat, szerinte a büntetőügy azt mutatja, hogy a Kreml komoly problémának tekinti az Európa Tanács kezdeményezését. Szerinte ezért terjesztenek hazugságokat a hatalom megragadásáról, toborzásról és az ukrán hadsereg felfegyverzéséről. Mihail Hodorkovszkij az orosz rendszerváltás utáni időszak egyik legsikeresebb vállalkozója volt, de 2003-ban azonban nyilvánosan kritizálta Vlagyimir Putyint, számos platformon kiállt a nyugati értelemben vett emberi jogok mellett és azon is elgondolkodott, hogy beszáll az orosz politikába – írták, Hodorkovszkijt 2003 novemberében aztán letartóztatták, pénzmosás, sikkasztás és csalás vádjával 13 és fél év börtönre ítélték, de végül 2013-ban váratlanul elnöki kegyelmet kapott, és hosszú évek óta Londonban él.

A Jevgyenyij Prigozsin vezette két évvel ezelőtt belső fegyveres lázadás óta nem volt ilyen mértékű leszámolás az orosz ellenzékkel. Az egykori Wagner-vezér nem sokkal később „véletlenül” repülőgépbaleset áldozata lett. Később a bebörtönzött Alekszej Navalnij ellenzéki vezető gyanús halála, valamint több üzletember, bíró, közalkalmazott, énekes zuhant ki egy-egy ablakon, ami jelezte, hogy Putyin erősen tart rendszere megremegésétől, a kritikus hangoktól. Az áldozatok egy része kritizálta Oroszország Ukrajna elleni háborúját.