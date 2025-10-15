A trumpi dicshimnusz sem használ, kicsit nehéz lesz külföldi ügynöknek beállítani Magyar Pétert, ha az amerikai és az orosz elnök is Orbánért kampányol

támogatás;Orbán Viktor;Donald Trump;Magyar Péter;külföldi ügynök;választás 2026;

2025-10-15 09:18:00 CEST

Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy nem Magyar Péter, hanem pontosan Orbán Viktor a külföldi hatalmak jelöltje – hívta fel a figyelmet Szent-Iványi István külpolitikai elemző.

Donald Trump amerikai elnök nem győzte magasztalni Orbán Viktort az egyiptomi Sarm es-Sejkben tartott diplomáciai találkozón, ahova a magyar kormányfő is meghívást kapott. Trump „fantasztikusnak” és „nagy vezetőnek” titulálta Orbánt. Szokásos szerénységével hozzáfűzte: – Tudom, hogy sokan nem értenek egyet velem, de csak az számít, amit én mondok. Ezt követően arról beszélt, hogy már az előző választáson is támogatta Orbánt, amikor 28 százalékkal nyert. (A Fidesz a valóságban 20 százalékkal előzte meg az ellenzéki összefogást a 2022-es parlamenti választáson.)

Trump közölte azt is, hogy Orbán a következő választáson még jobban fog teljesíteni. – Nagyra értékelünk, és 100 százalékban mögötted állunk – érzékeltette az amerikai elnök, hogy az általa remélt jövőbeli fideszes győzelemben is szerepet tulajdonít magának. Az erről szóló felvételt Orbán közzétette a Facebook-oldalán.

Szent-Iványi István külpolitikai elemző, volt külügyi államtitkár lapunknak nyilatkozva előrebocsátotta: Trump nem kizárólag Orbánt dicsérte, hanem a találkozó más résztvevőit, többek között Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt is. A történtek ugyanakkor megerősítették, amit eddig is tudtunk, hogy valóban jó a személyes viszony Trump és Orbán között.

Nem látszik azonban, hogy ebből általánosságban az amerikai-magyar kapcsolatokban bármi is tükröződött volna

– tette hozzá.

Az, hogy Trump támogatta és támogatja Orbánt a 2026-os választáson, ebben a helyzetben nem igazán használ a Fidesznek – vélekedett Szent-Iványi István. Az amerikai elnök kijelentése „keresztbe veri” a Fidesz stratégiáját. Eddig ugyanis arról volt szó, hogy a Fidesz a szuverenitást védő, a külföldi befolyást elutasító „hazai erő”, amellyel Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke „Brüsszel embereként”, „külföldről támogatott ügynökként” áll szemben. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy nemrég Vlagyimir Putyin orosz elnök is nyíltan és egyértelműen kiállt Orbán Viktor mellett, akkor a Fidesznek nehéz lesz azzal támadnia a Tisza Pártot, hogy azt külföldről támogatják.

Jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy nem Magyar Péter, hanem pontosan Orbán Viktor a „külföld jelöltje” – hangsúlyozta Szent-Iványi István. Ráadásul az amerikai és az orosz elnök személyében két olyan politikus szólalt meg Orbán érdekében, aki a kormánytáboron kívüli világban nem igazán népszerű idehaza. Pedig

a Fidesz számára rendkívül fontos lenne a bizonytalan, nem teljesen elkötelezett szavazók megnyerése.

Bár a szóban forgó felvételt Orbán Viktor nem eltitkolni akarta, hanem kitette a közösségi oldalára, ezzel csak a törzsszavazói körében válthat ki elismerést.

Kérdésünkre, miben nyilvánult és nyilvánulhat meg Trump támogatása, Szent-Iványi István elmondta: legelőször is abban, amiről hallani lehet a külügyből, hogy nagy erőkkel szervezik Orbán amerikai látogatását. Putyin részéről aktív beavatkozástól is megalapozottan lehet tartani, Trumpnál viszont jól látható, hogy konkrét formában nem fog Orbán segítségére sietni. Szent-Iványi István legalábbis arra számít, hogy az amerikai elnöktől csak a szimbolikus térben remélhet támogatást a Fidesz.