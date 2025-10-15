A magyar betegek is ráfizethetnek Donald Trump rezsicsökkentésére

Donald Trump;gyógyszerár;Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő;vámháború;Meta;

2025-10-15 05:45:00 CEST

Az amerikai elnök gyógyszervámjai felboríthatják az európai piacot, hazánkban is emelkedhetnek a gyógyszerárak – figyelmeztet a NEAK főigazgató-helyettese.

Régóta sürgetik hasztalan a gyógyszerár-támogatási rendszer átalakítását a piaci szereplők, ám lehet, hogy most egy külső körülmény kényszeríti ki a változtatást. Mint Dávid Tamás, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) ártámogatási főigazgató-helyettese jelezte a Magyar Egészség-gazdaságtani Társaság (META) konferenciáján: Donald Trump amerikai elnök vámintézkedései nem csak az amerikai, hanem az európai gyógyszerpiacot is teljesen felforgathatják. S emiatt Magyarországon is alapjaiban kell újragondolni a támogatási rendszert.

– Nem arról fogok beszélni, hogy mi lesz, hanem arról mi lehet – figyelmeztette szakmai hallgatóságát Dávid Tamás. Szerinte Donald Trump ígért gyógyszervámpolitikája átírhatja a gyógyszertámogatási rendszereket.

Mint az szeptember elején a Szike adásában is elhangzott, az amerikai elnök két dolgot szeretne: gyártsanak minél több gyógyszert az Egyesült Államokban, illetve minél alacsonyabbak legyenek az ottani, egyébként világviszonylatban kiemelkedő árak. Donald Trump szerint az Egyesült Államok ugyanannyit fog fizetni valamennyi gyógyszerért, mint a legalacsonyabb árat fizető külföldi országok.

Azóta az amerikai elnök azt is mondta, hogy 100 százalékos importvámot vett ki a gyógyszerekre. Dávid Tamás a konferencián ezt azzal egészítette ki, hogy az amerikaiak szerint a világ más országai, köztük az európaiak potyautasok a gyógyszerpiacon. Donald Trump azt nehezményezi, hogy szerint, ők fejlesztik az orvosságokat, mégis ők fizetik azokért a legtöbbet. Úgy tudni, az elnök már utasította Robert F. Kennedy egészségügyi minisztert, hogy tegyen meg mindent a gyógyszerárak csökkentéséért. Ennek egyik következményeként megváltozhatnak az úgynevezett referenciaárazás szabályai.

Az új referenciaárazásnál azoknak az országoknak az árai adják majd a zsinórmértéket, amelyek GDP-je eléri az amerikainak a meghatározott százalékát. Ebben ugyan Magyarország nincs benne, de azok az országok viszont igen, amelyek a mi árainkat figyelik. Azaz amikor a rendszer életbe lép az USA-ban a magyar gyógyszerárak is befolyásolni fogják a tengeren túl érvényesíthető árakat.

Így a gyártók Magyarországon sem tudnak majd olyan szabadon árat csökkenteni, ahogyan ezt eddig tehették.

Azt is tudni lehet, hogy nagyobb gyógyszercégek, például a Pfizer és az Astra, valamint körülbelül további mintegy tucatnyi gyártó már meg is állapodott, vagy előrehaladott tárgyalásokat folytat az amerikai kormányzattal. Azaz ezek a cégek nem vártak arra, hogy a gyógyszervámokkal kapcsolatos intézkedések életbe lépjenek, és kedvezményekért cserébe már most elkezdték az amerikaiaknak átadni az európai gyógyszerárakat. Ennek az is lehet az a hatása, hogy Amerikán kívül is emelkednek majd a gyógyszerárak. Dávid Tamás szerint most egy olyan jövő felé haladunk, aminek következményeit senki nem látja pontosan, és könnyen előfordulhat, hogy mindez minket is nagyon rosszul érint majd, sőt bedöntheti az európai gyógyszerpiacot is, miután akár duplázódhatnak is a gyógyszer közkiadások. A folyamat azzal is járhat, hogy a nettó árak válnak a piacok közötti összehasonlítás alapjává, ami azt is jelentheti, hogy mi magyarok sem tudunk majd rabatot kialkudni. (Az régóta tudható, hogy ez a magyar egészségbiztosító nagy megtakarítási fegyvere, amikor is bár névlegesen elismeri a gyártók magasabb árigényét, de ezért cserébe jelentős mennyiségű ingyenes szállítást is elvár.)

Abban most csak reménykedni lehet – vélte Dávid Tamás –, hogy sikerül egy egységes európai árazást kialakítani. Reális lehetőség, hogy megnövekednek a gyógyszer fogyasztás terhei, amit újra kell osztani a közkassza és a betegek között. Ahogyan Dávid Tamás fogalmazott: nem tudjuk mi lesz, csak azt, hogy olyan folyamatok indultak el, amiket eddig sohasem láttunk.