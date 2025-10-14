felvonulás;tiltakozás;Erzsébet híd;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;

Tovább fogyott Hadházy Ákos regimentje, de jött a felmentő sereg

Az ellenzéki politikus egy szál mikrofonnal ment ki a Ferencek terére, kérdezni is lehetett tőle. A tüntetők énekeltek is, még a Tisza Párt gyűlésein rendre felcsendülő Tavaszi szél vizet áraszt is elhangzott, majd oda-vissza vonultak az Erzsébet hídon.

Új formában nem tüntetéssel, hanem úgynevezett tiltakozással folytatta kedden tavasztól kezdett, kisebb megszakításokkal hetente megtartott utcai megmozdulásait. A kezdeti hídfoglalásokat, amelyeken jórészt a Momentum politikusai is részt vettek, felváltotta a Ferenciek terei helyszín, ahol többnyire néhány százan, de volt, hogy ezres számban, de mindig megjelentek tüntetők, és hangosítással gyakran több beszéd is elhangzott. Most azonban egy szál mikrofonnal a kezében Hadházy Ákos ment ki tüntetni.

A független országgyűlési képviselőt kezdetben alig néhány tucatnyian vették körbe, röviden beszélt a megjelentekhez, majd kérdezni lehetett tőle, és ő az egyre hűvösebb időben is fáradhatatlanul válaszolt. Végül több mint 200-an gyűltek össze, így ahogy korábban is tették, elkezdtek vonulni, most az Erzsébet hídra majd vissza, egy forgalmi sávot és a járdát is elfoglalva. Előzőleg a Ferenciek terén a zebrán sétáltak és énekeltek, hol a Kossuth-indulót, a kötelező Himnusz és a Szózat mellett felcsendült a Tisza Párt gyűléseiről ismerős Tavaszi szél vizet áraszt is.

A vonulók többször is skandálták, hogy nem hagyják abba, és nem egyszer kiáltozták, hogy „Mocskos Fidesz”. Menet közben Hadházy Ákos elmondta, hogy kapott egy bírósági papírt arról, hogy a rendőrség beperelte őt rágalmazásért. A politikus ugyanis még korábban leírta, hogy a rendőrök szerinte bizonyítékot hamisítottak, amikor egyik tüntetésük helyszíne, a tüntetőkkel teli Erzsébet híd helyett az üres Szabadság hidat mutogatták az oldalukon.

Az itt rendezett tüntetéseket tiltotta be először a rendőrség, mert ez fáj a leginkább a hatalomnak. Az autósoknak is meg kell érteniük, hogy nem az ő feltartásuk volt a cél, hanem az emberi és szabadságjogokat korlátozó törvények visszavonatása. A jövőben is elszántan, kitartóan, de békésen kell tiltakozni, és még az is lehet, hogy ismét szükség lesz tüntetésekre – hangsúlyozta az Erzsébet hídon Hadházy Ákos, aki ismét üzent azoknak, akik azt mondják, hogy értelmetlenek ezek a megmozdulások. Szerinte őket cáfolja a tény, hogy bár a pride-törvény megmaradt, de a hatalom nem merte alkalmazni, sőt, bizonyos, hogy mára az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvény is megszűnt, elpárolgott, ami igenis eredmény.

Kerületi tulajdonba játszaná át az összes fővárosi utat, parkot és teret Böröcz László I. kerületi polgármester. A budavári lakások eladását már elintézte, a  javaslatában érintett ingatlanok tulajdonjoga 2027 január elsejétől szállna át a kerületekre.