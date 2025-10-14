Tovább fogyott Hadházy Ákos regimentje, de jött a felmentő sereg

felvonulás;tiltakozás;Erzsébet híd;Ferenciek tere;Hadházy Ákos;

2025-10-14 19:34:00 CEST

Az ellenzéki politikus egy szál mikrofonnal ment ki a Ferencek terére, kérdezni is lehetett tőle. A tüntetők énekeltek is, még a Tisza Párt gyűlésein rendre felcsendülő Tavaszi szél vizet áraszt is elhangzott, majd oda-vissza vonultak az Erzsébet hídon.

Új formában nem tüntetéssel, hanem úgynevezett tiltakozással folytatta kedden tavasztól kezdett, kisebb megszakításokkal hetente megtartott utcai megmozdulásait. A kezdeti hídfoglalásokat, amelyeken jórészt a Momentum politikusai is részt vettek, felváltotta a Ferenciek terei helyszín, ahol többnyire néhány százan, de volt, hogy ezres számban, de mindig megjelentek tüntetők, és hangosítással gyakran több beszéd is elhangzott. Most azonban egy szál mikrofonnal a kezében Hadházy Ákos ment ki tüntetni.

A független országgyűlési képviselőt kezdetben alig néhány tucatnyian vették körbe, röviden beszélt a megjelentekhez, majd kérdezni lehetett tőle, és ő az egyre hűvösebb időben is fáradhatatlanul válaszolt. Végül több mint 200-an gyűltek össze, így ahogy korábban is tették, elkezdtek vonulni, most az Erzsébet hídra majd vissza, egy forgalmi sávot és a járdát is elfoglalva. Előzőleg a Ferenciek terén a zebrán sétáltak és énekeltek, hol a Kossuth-indulót, a kötelező Himnusz és a Szózat mellett felcsendült a Tisza Párt gyűléseiről ismerős Tavaszi szél vizet áraszt is.

A vonulók többször is skandálták, hogy nem hagyják abba, és nem egyszer kiáltozták, hogy „Mocskos Fidesz”. Menet közben Hadházy Ákos elmondta, hogy kapott egy bírósági papírt arról, hogy a rendőrség beperelte őt rágalmazásért. A politikus ugyanis még korábban leírta, hogy a rendőrök szerinte bizonyítékot hamisítottak, amikor egyik tüntetésük helyszíne, a tüntetőkkel teli Erzsébet híd helyett az üres Szabadság hidat mutogatták az oldalukon.

Az itt rendezett tüntetéseket tiltotta be először a rendőrség, mert ez fáj a leginkább a hatalomnak. Az autósoknak is meg kell érteniük, hogy nem az ő feltartásuk volt a cél, hanem az emberi és szabadságjogokat korlátozó törvények visszavonatása. A jövőben is elszántan, kitartóan, de békésen kell tiltakozni, és még az is lehet, hogy ismét szükség lesz tüntetésekre – hangsúlyozta az Erzsébet hídon Hadházy Ákos, aki ismét üzent azoknak, akik azt mondják, hogy értelmetlenek ezek a megmozdulások. Szerinte őket cáfolja a tény, hogy bár a pride-törvény megmaradt, de a hatalom nem merte alkalmazni, sőt, bizonyos, hogy mára az átláthatóságinak nevezett ellehetetlenítési törvény is megszűnt, elpárolgott, ami igenis eredmény.