Az Egyesült Államok 100 százalékos vámmal sújtja az importált gyógyszereket októbertől

Az Egyesült Államok számos termék esetében vezet be magas importvámot októbertől - jelentette be Donald Trump amerikai elnök a Truth Social közösségi platformon csütörtök késő este.
Október 1-től 100 százalékos vámmal sújtja az importált gyógyszeripari termékeket, 25 százalékos vámot vet ki a világ más tájain gyártott nehézgépjárművekre, 50 százalékos vámot alkalmaz a konyhaszekrényekre és fürdőszobabútorokra és 30 százalékosat a kárpitozott bútorokra.
Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok "2025 október 1-jétől 100 százalékos vámot alkalmaz minden márkás vagy szabadalmaztatott gyógyszerkészítményre". Hozzátette azonban, hogy kivételt tesznek azokkal a gyártókkal, amelyek már megkezdték gyáraik építését az Egyesült Államokban.
A pontos részletek még nem ismertek, így például nem tudni, hogy a gyógyszerek kapcsán októbertől életbe lépő vám miként vonatkozik az Európai Unióra, az Egyesült Királyságra és Japánra, amellyel már kereskedelmi megállapodást kötött az Egyesült Államok. Az EU-val létrejött egyezmény szerint például az Egyesült Államokba irányuló, Európából importált márkás gyógyszerekre 15 százalék a vám. Azt sem tudni, hogy az intézkedés figyelembe veszi-e, ha egy külföldi gyógyszergyártónak már van gyára az Egyesült Államokban.
A nehézgépjárművekre kivetett 25 százalékos vámot Donald Trump azzal indokolta, "hogy megvédjük vezető nehézgépjármű-gyártóinkat a tisztességtelen külföldi versenytől".Gyógyszerhiányt hozhatnak Donald Trump vámjai