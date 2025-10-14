A Hamász átadta négy túsz holttestét Izraelnek

Izrael;Hamász;holttest;túszok;

2025-10-14 20:30:00 CEST

Előtte Izrael a megállapodás megsértésével vádolta a szervezetet és korlátozta segélyek bejutását Gázai övezetbe.

A Hamász kedd este 10 órakor további négy elhunyt izraeli túsz holttestét adta adta át a Gázai övezet két pontján, és egy izraeli tisztviselő szerint ma este további négy holttestet fog átadni. A lépésre azután került sor, hogy a hétfői, akkor is csak négy holttestre kiterjedő átadás nyomán Izrael a tűzszüneti megállapodás megsértésével vádolta a terrorszervezetet, és megtorlásul bejelentette a humanitárius segélyszállítások csökkentését és a rafahi határátkelő bezárását, amíg a Hamász vissza nem adja az összes megölt túszok holttestét. Egy izraeli tisztviselő az N12 csatornának azt mondta, hogy Izrael csak az elmúlt órákban tapasztalta, hogy a Hamász megpróbálja megtalálni a holttesteket.

A Nemzetközi Vöröskereszt (ICRC) a nap folyamán azzal magyarázta az átadás elhúzódását, hogy - amint azt Christian Cardona szóvivő mondta - a palesztin övezet épületeinek és infrastruktúrájának szinte teljes pusztulása miatt "nehéz megtalálni azokat az emberi maradványokat Gázában, amelyek a romok alatt lehetnek". Hozzátette ugyanakkor, hogy az ICRC maga nem vesz részt a földi maradványok felkutatásában, és utolsóként értesül az átadásokról.

Hétfőn a Hamász terrorszervezet az összesen 28 elhunyt túsz közül négy földi maradványát adta át Izraelnek az ICRC-n keresztül, időközben a személyazonosságukat is megerősítették. A tel-avivi Nemzeti Törvényszéki Orvostani Intézet az izraeli rendőrséggel és a katonai rabbinátussal együttműködve ennek megfelelően tájékoztatta az áldozatok családjait. Az elhurcoltak családtagjainak fóruma vigaszként jellemezte, hogy az elhunytakat most legalább méltóságteljes módon el lehet temetni.

Az ENSZ Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatalának (OCHA) gázai szóvivője szerint a tűzszünet reményt adott az enklávéban élőknek arra, hogy egyre több segélyszállítmány érkezik. "A pusztítás mértéke valóban megdöbbentő. De mindezek közepette az emberekben pislákol a reménysugár" – mondta Olga Cserevko a CNN-nek. Hozzátette, a szervezet most elsősorban a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőkek próbál segítséget nyújtani. Az Élelmezési Világprogram (WFP) pedig azt próbálja elérni, hogy minél több határátkelőn keresztül juttathassanak el segélyszállítmányokat Gázába.

Donald Trump kedden az izraeli és egyiptomi látogatása után visszatért Washingtonba. Az Air Force One fedélzetén, amikor újságírók előtt beszélt, nem volt hajlandó közvetlenül beszélni arról, támogatja-e a palesztin állam elismerését. Trump és más vezetők hétfőn, az egyiptomi Sarm-el-Sejkben írták alá a gázai tűzszüneti megállapodást.

A Hamász közben harcosokat és rendőröket kezdett telepíteni Gáza egyes részeire, hogy megpróbálja visszaszerezni az ellenőrzést a lerombolt palesztin területek felett az Izraellel múlt héten kötött tűzszüneti megállapodás után.

A Gázai övezet egyes részein lövöldözésekről és kivégzésekről számoltak be. A Hamásszal kapcsolatban álló Telegram-csatornák szerint „kollaboránsokat és árulókat” vettek célba, utalva az Izrael által támogatott milíciára a területen, miközben a Hamász fegyveresei véres összecsapásokba keveredtek egy befolyásos helyi családdal Gázavárosban a hétvégén. Az összecsapások izraeli források szerint eddig mintegy 30 halálod áldozatot követeltek.

Az erőszak valószínűleg nem fenyegeti azonnal az Izraellel kötött jelenlegi tűzszüneti megállapodást, de komoly aggodalmakat vet fel a Hamász lefegyverzésével kapcsolatban, amely a megállapodás kulcsfontosságú, bár nem egyértelműen meghatározott rendelkezése.