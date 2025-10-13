Egy izraeli politikus Palesztina elismerésére szólított fel a Kneszetben Donald Trump beszéde közben

demonstráció;Izrael;Benjamin Netanjahu;Donald Trump;kneszet;

2025-10-13 17:09:00 CEST

Az amerikai elnök felszólította Jichák Herzog izraeli elnököt, hogy adjon kegyelmet Benjamin Netanjahunak a korrupciós perében.

Több mint egy órán keresztül beszélt Donald Trump az izraeli parlamentben, a Kneszetben, főleg Benjamin Netanjahut, valamint az Egyesült Államok és Izrael kapcsolatait dicsérve - írja a BBC.

A beszédet a portál szerint megzavarta egy meglepő jelenet: egy izraeli politikus „ismerjük el Palesztinát” feliratú transzparenst tartott fel. Az akciót Amir Ohana házelnök hangosan elítélte, a tiltakozót pedig kivezették a teremből. A BBC tudósítója nem látta pontosan, hogy ki is volt az illető, de Ofer Cassif, a baloldali Hadash képviselőjének neve hangzott el. A portál úgy tudja, egy másik tiltakozó izraeli politikust is elvezettek a helyszínről.

Donald Trump Benjamin Netanjahunak címezve közölte, „már nem állsz háborúban, Bibi”, az október 7-i terrortámadásról pedig azt mondta, hogy „soha nem felejti el, és soha többé nem lesz ilyen.” Az amerikai elnök felidézte az izraeli miniszterelnökkel folytatott telefonhívásait, amikor is utóbbi még több fegyvert kért tőle. Elmondása szerint „Izrael erős és hatalmas lett... ez vezetett a békéhez”. Úgy folytatta, Izrael „mindent megnyert, amit csak tudott”, így most itt az ideje a békének „az egész Közel-Kelet számára”.

Tom Bateman, az amerikai külügyminisztérium tudósítója szerint a leghosszabb taps akkor hangzott el, amikor Trump arról beszélt, hogy lefegyverzik a Hamászt. Igaz, a részletekről egyelőre nincs megállapodás ezzel kapcsolatban. „Szeretem Izraelt, és végig veletek vagyok” - jelentette ki az amerikai elnök, miután felszólította Jichák Herzog izraeli elnököt, hogy adjon kegyelmet Benjamin Netanjahunak az ellene zajló korrupciós eljárásokban.

Mint ismert, a Hamász 1200 fő halálát okozó és 251 túszt ejtő terrortámadása után Izrael emberijogi szervezetek egybehangzó megállapítása szerint népirtást követett el a Gázai övezetben: az izraeli hadsereg több mint 67 ezer palesztint megölt, gyakorlatilag az egész enklávét porig bombázta, éhínséget és humanitárius katasztrófát idézett elő a térségben. A hágai Nemzetközi Büntetőbíróság háborús bűncselekmények miatt elfogatóparancsot adott ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök, Joáv Gallant volt védelmi miniszter és a Hamász vezetői ellen.