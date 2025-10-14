A Gázai övezet után Ukrajna jöhet, Volodimir Zelenszkij pénteken találkozik Donald Trumppal

Oroszország;Ukrajna;Egyesült Államok;csúcstalálkozó;Törökország;Donald Trump;béketárgyalások;fegyvervásárlás;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-10-14 20:02:00 CEST

Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy pénteken Washingtonban találkozik amerikai kollégájával. A hírt Donald Trump is megerősítette. A Fehér Ház ura még a hétfői Sarm es-Sejk-i nemzetközi konferencián arról beszélt, hogy miután békemegállapodást kötött Izrael és a Hamász között, Oroszország Ukrajna elleni háborújára kíván összpontosítani. „Nagyszerű lenne, ha békemegállapodást tudnánk kötni (Iránnal)...” – mondta, de hozzátette: „Először Oroszországra koncentráljunk.”

Vlagyimir Putyin orosz elnök a nyáron gyakorlatilag elutasította a közvetlen tárgyalások kezdését Volodimir Zelenszkij elnökkel, holott azt Trump személyesen támogatta. Ez felbosszantotta az amerikai elnököt, aki azóta szorosabbra fűzte kapcsolatait az ukrán vezetővel. Az október 17-re tervezett washingtoni találkozóra azután kerül sor, hogy az orosz légitámadások fokozódása és egyre hatékonyabbá válása nyomán a hét végén kétszer is tárgyaltak telefonon Ukrajna légvédelmének és nagy hatótávolságú csapásmérő képességeinek megerősítéséről. Volodimir Zelenszkij hétfőn azt mondta, hogy a Julija Szviridenko miniszterelnök vezette ukrán küldöttség már úton van az Egyesült Államokba.

Az amerikai segítség növelésére most ismét nagy szüksége van Ukrajnának, miután a légvédelem orosz ballisztikus rakétákkal szembeni hatékonysága ukrán katonai vezetők szerint is drámaian csökkent, Moszkva október eleji légicsapásai pedig az ukrán energiatermelő létesítmények jelentős részét tönkre tették, kétszer is az áramellátás több százezer embert érintő leállását okozva Kijevben és más ukrán városokban.

Ukrajna romló helyzetébe belejátszhat az is, hogy amint azt a Kieli Intézet tegnap közzétett jelentése megállapítja, a szövetségesek által nyújtott katonai segélye volumene július-augusztusban 43 százalékkal csökkent, annak ellenére, hogy beindult az a program (PURL), amelynek keretében a NATO-szövetségesek amerikai fegyvereket vásárolhatnak a kijevi vezetés számára.

Matthew Whitaker, az Egyesült Államok NATO-megbízottja kedden a Bloomberg hírügynökség szerint azt mondta, Washingtonban arra számítanak, hogy szerdán a Ramstein formátumú találkozójukon a NATO-szövetségesek „nagy” kiadási ígéreteket tesznek az Ukrajna által igényelt fegyverek megvásárlására. Közben az orosz légierő tegnap siklóbombákkal támadta Harkiv városát, ahol csapást mért egy kórházra is, hat beteg megsebesült.

A Kreml tárgyalási hajlandóságának hiányára és a fokozódó orosz csapásokra válaszul Donald Trump vasárnap kijelentette, hogy kész nagy hatótávolságú Tomahawk cirkálórakétákat küldeni Ukrajnába, de először Putyinnal tervezi megvitatni az ügyet. Az orosz-ukrán béketárgyalások felújítását ígérve pedig hétfőn arról is beszélt, hogy Recep Tayyip Erdoğan török ​​elnök közvetíthetne Moszkva és Kijev között, mivel Oroszország tiszteli Erdoğant. (Törökország aktívan közvetített a gázai háború lezárását célzó tárgyalásokban is.) A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov erre reagálva megjegyezte, hogy a közelmúltban nem volt kapcsolatfelvétel Törökországgal az ukrajnai háborúval kapcsolatban, de szükség esetén gyorsan létrejöhet egy telefonbeszélgetés a vezetők között.