Holnaptól egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege a MÁV járatain

MÁV;pótdíj;vonatközlekedés;bliccelés;

2025-10-15 08:05:00 CEST

Korábban ha valaki a jegyellenőrzéskor, még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg.

Október 16-tól a budapesti, helyi közlekedéshez és a HÉV-hez hasonlóan a MÁV-csoport járatain is egységesen 25 ezer forint lesz a pótdíj összege annak, aki jegy vagy bérlet hiányában kezdi meg az utazását – tudatta szerdán az állami vasúttársaság a honlapján.

A közlemény szerint a MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni. Korábban azonban, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg.

„Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. Az ország- és vármegyebérletekre épülő új tarifarendszerrel azonban nemcsak olcsóbbá vált a MÁV-csoport járatain történő utazás, de a jegy- és bérletvásárlás is jóval egyszerűbb lett, hiszen az országszerte telepített jegykiadó automatákon túl már a mobiltelefonos applikációinkon keresztül is bárhol és bármikor megvásárolhatók a kedvező árú jegyek vagy bérletek” – írták.

Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni bliccelésnél, melynek összege a fedélzeten és 30 napon belül 25 ezer forint.

Illetve kivezetésre kerül a korábbi mérsékelt összegű, „fedélzeti” pótdíj, így a kötelező jegyelővételi zónán belül jegy nélkül felszállók a vonatokon már egységesen 25 ezer forintos pótdíj megfizetésével válthatnak menetjegyet. Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl 50 ezer forintra nőtt – emlékeztet a MÁV.

A közlemény felhívja a figyelmet arra is, hogyha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet. A MÁV szerint egyébként a bliccelők száma érezhetően csökken: ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka, 200-ból mindössze 1 követ el ilyen szabálytalanságot.