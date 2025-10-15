Rengeteg tanár csalódhatott, a legtöbben csak bruttó 20-30 ezer forintot kaptak a kiemelkedő tavalyi teljesítményük után

oktatás;Magyarország;tanárok;béremelés;teljesítményértékelési rendszer;

2025-10-15 05:55:00 CEST

Összesen 24 ezer magyarországi pedagógust teljesen kihagytak a béremelésből.

Összesen 24 192 fő tankerületi iskolában dolgozó pedagógus maradt ki az idén őszi béremelésből, amely azt előző tanévben első alkalommal tartott teljesítményértékelés után járt – tudtuk meg a tankerületi központok működéséért felelős Klebelsberg Központ (KK) adataiból. A KK lapunknak küldött tájékoztatása szerint idén 58 685 pedagógus részesülhetett béremelésben a teljesítményük alapján, a tankerületi fenntartású intézményekben pedig 82 877 pedagógus dolgozott az előző tanévben.

A pedagógusok munkáját az iskolaigazgatók értékelték, ehhez több szempontot – mint a kompetenciamérések eredményei, érdemjegyek alakulása, érettségi eredmények, óralátogatások, tanfelügyeleti értékelések tapasztalatai – kellett figyelembe venniük. Minden pedagógusnak három teljesítménycélt is ki kellett jelölnie a tanévre, ezek megvalósulását is ellenőrizték az igazgatók. Összesen 100 pontot lehetett szerezni, kiemelkedő teljesítményűnek a 80 pontot elérők számítottak, ők havi bruttó 20 és 60 ezer forint közötti összegeket kaphattak. Az átlagos teljesítményűeknek (50-79 pont) maximum bruttó 20 ezer forintra számíthattak. Akik 50 százalék alatti eredményt értek el, a fejlesztendők közé kerültek.

Azt, hogy miként alakult a teljesítményért járó pénzek elosztása, Nagy Erzsébettől, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) ügyvivőjétől tudtuk meg, aki a Belügyminisztériumban tartott legutóbbi egyeztetésen az alábbi adatokat kapta a KK elnökétől: 3939 tanár kapott bruttó 10 ezer forint alatti, 9390 tanár bruttó 10-20 ezer forint közötti illetményemelést, 29 749-en bruttó 20-30 ezer forint közötti összeget, 8801 fő bruttó 30-40 ezer forintot, 3734 fő 40-50 ezer forintot, további 3063 fő 50-60 ezer forintot. A fejlesztendő kategóriába 450 pedagógus került.

Ezek alapján a pedagógusok többsége csak alacsonyabb mértékű béremelést kapott, annak ellenére is, hogy a KK lapunknak küldött korábbi tájékoztatása szerint 45 357-en érték el a legmagasabb, vagyis a kiemelkedő teljesítményszintet.

Nagy Erzsébet szerint az adatokból az látszik, hogy az értékelés során nagy volt a szubjektivitás, a besorolások és az összegek elosztása nem arányos, hanem inkább véletlenszerűnek vagy önkényesnek tűnik, és indokolatlanul nagy különbségeket eredményez azok között, akik ugyanazt a munkát végzik.

Nagy Erzsébet lapunknak azt is elmondta, a PDSZ-hez több visszajelzés érkezett az utóbbi hetekben a teljesítmény-értékeléssel kapcsolatban: sokan irreálisnak nevezték az eredményeket, és egyáltalán nem tartják motiválónak a mostani rendszert. Többen beszámoltak arról is, hogy a tankerületi központok nem engedélyezik, hogy a pedagógusok a tavaly megkezdett teljesítménycéljaikat folytassák, az idei tanévre újabbakat kellett kitalálniuk.

– A szeptember 30-ai belügyminisztériumi egyeztetésen a köznevelési államtitkárság részéről is elismerték, hogy vannak hibák a rendszerrel, de kijelentették, hogy idén nem változtatnak rajta, sőt a jövő évi parlamenti választásokig semmilyen jogszabálymódosítást nem terveznek az oktatással összefüggésben. Hogy miért nem, arra nem kaptunk választ – fogalmazott Nagy Erzsébet.