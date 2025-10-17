önkormányzatok;mesterséges intelligencia;Palkovics László;

2025-10-17 06:00:00 CEST

Leegyszerűsítené az életünket Palkovics László egykori sokszínű (felsőoktatás, innováció, technológia, ipar) miniszter, aki most kormánybiztosi gúnyában a mesterséges intelligenciáért felel. Robotreneszánsz polihisztorként sürgette minap az MI vagy AI mielőbbi alkalmazását a városoknak, városvezetőknek, mert az új technológia megoldásokat kínál például a közlekedés irányítására, de a közszolgáltató cégek működtetésére is.

Állítólag már megcsinálták Magyarország digitális változatát, ahol mindenkiről tudnak mindent, ahogy a Big Brothert játszó Palkovics mondta, kis túlzással azt is, hogy milyen jövedelmi viszonyokkal, milyen végzettséggel rendelkező emberek hány zsemlét szoktak vásárolni egy pékségben. Az egyik település már is létrehozott egy olyan chatbotot, amellyel a város ügyeiről lehet „beszélgetni”. – A város rendelkezik a működésére vonatkozó adatokkal, és ezt egy alkalmazásnak betanítva már használni is lehet – vázolta a biztos a szép jövőt.

Az Orbán-kormány mára biodíszletet faragott az önkormányzatokból, de úgy tűnik, már ez sem elég – Hadházy Ákos szóalkotásával – a technofasisztáknak. Az öröklétre berendezkedő hatalom számára az MI valóban aranybánya lehet azután, hogy már évekkel ezelőtt bevezették, törvénybe foglalták a lakosság nélküli közmeghallgatás lehetőségét.

A rendszer a Terminátor-filmekből ismert Skynethez hasonlóan átveszi az irányítást. Nem lesz szükség intelligens, de unintelligens képviselőkre sem, nem lesznek döntéselőkészítő szakemberek, belepofázó civilek, tiltakozó lakók, és a miniszterelnök szavaival, mindenki sorra kerül. Leegyszerűsített életünkben választás sem lesz. A chatbot polgármester ebben a XXI. századi tanácsrendszerben a hatalom meghosszabbított karjaként mindent megold, amit csak betanítanak neki.