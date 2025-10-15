Csirkék utaztak az első osztályon egy németországi vonaton, kihívták a rendőröket

Október 14-én kora reggel csirkék lepték el az Essenből Kölnbe tartó S-Bahn első osztályú kocsijának egyik fülkéjét. A csirkéket a mozdonyvezető szúrta ki, majd rendőrt is hívtak rájuk, és az állatokat végül eltávolították. A Deutsche Bahn német állami vasúttársaság kedden egy fotót is megosztott a rendhagyó utasokról a közösségi oldalán:
A 444.hu beszámolója szerint a csirkék a reggeli csúcsforgalmat is tönkretették, a kocsit ugyanis ki kellett tisztítani és fertőtleníteni, mielőtt újra visszaengedték volna az utasokat. A német szövetségi rendőrség „vasúti létesítmények szennyezésével kapcsolatos közigazgatási szabálysértés” miatt indított nyomozást.