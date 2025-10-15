Németország;vasút;vonat;csirke;vonatközlekedés;Deutsche Bahn;

2025-10-15 12:45:00 CEST

Csirkék utaztak az első osztályon egy németországi vonaton, kihívták a rendőröket

Mindez az Essenből Kölnbe tartó járaton történt. Az állatok fennakadásokat okoztak a vasúti közlekedésben, a német rendőrség nyomozást indított az ügyben.