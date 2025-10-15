Afganisztán;Pakisztán;harcok;összecsapások;

Tálib harckocsi úton a határ felé Szpin Boldakban október 15-én

Ismét összecsapások törtek ki Pakisztán és Afganisztán határán

Az afganisztáni tálib kormány szóvivője szerint pakisztáni katonák több mint 12 civillel végeztek és több mint 100 sebesültről is tudni.

Ismét összecsapások törtek ki szerdára virradóra a pakisztáni és az afgán erők között a két ország közötti határ térségében. A pakisztáni állami média előzőleg azzal vádolta az afgán csapatokat, hogy „indokolatlanul nyitottak tüzet”, amire válaszul a pakisztáni erők afgán tankokat és katonai állásokat rongáltak meg.

Zabihullah Mudzsáhid, az afganisztáni tálib kormány szóvivője az X-en megerősítette az összecsapások hírét, hozzátéve, hogy a pakisztáni katonák több mint 12 civillel végeztek és több mint 100 sebesültről is tudni.

Táhir Ahrár, a Pakisztánnal szomszédos Hoszt afgán tartomány rendőrségi szóvivő-helyettese megerősítette az összecsapások tényét. A Kandahár tartománybeli, Pakisztánnal szintén határos Szpin Boldak kórházi forrásai szerint több tucat nő és gyermek van a sebesültek között.

Afgán áldozatok holttestei a szpin boldaki kórházban október 15-én

Habibullah Bangulzai, az afgán-pakisztáni határ pakisztáni oldalán lévő Csaman körzet vezetője azt mondta, a harcok mintegy öt órán át tartottak, hozzátéve, hogy a pakisztáni egységek visszaverték az afgán fél támadását.

A térségben hosszú idő óta először a hétvégén robbantak ki harcok, amelyek során az afgán hadsereg azt közölte, hogy 58 pakisztáni katonával végzett, megtorlásul a Kabul ellen a elmúlt héten csütörtökön végrehajtott légicsapásáért, amellyel Kabul Iszlámábádot vádolja.

Pakisztán már többször a kabuli tálib kormány szemére vetette, hogy támogatja a Pakisztán területén erőszakcselekményeket elkövető Tehrík-i-Talibán Pakisztán (TTP) terrorszervezetet, az afganisztáni tálib vezetés azonban tagadja ezt. Kabul viszont azt állítja, hogy Pakisztán támogatását élvezi az Afganisztánban terrorcselekményeket elkövető Iszlám Állam-Horaszán Tartomány (ISKP) nevű szervezet.

A magyar külügyet ért 2021. évi orosz hackertámadás, és Szijjártó Péter orosz állami kitüntetése nem került szóba a szuverenitás témakörében.