Két bizalmatlansági indítványt is túlélt az új párizsi kormány, jöhet az adóemelés

2025-10-16 15:24:00 CEST

Sébastien Lecornu kabinetje megszorításokat tervez, de nem olyan súlyosakat, mint amilyeneket a hivatali elődé Francois Bayrou-é akart életbe léptetni.

A francia nemzetgyűlés csütörtökön elutasította a Sébastien Lecornu miniszterelnök kormánya elleni mindkét bizalmatlansági indítványt, így a kabinet lélegzetvételnyi időhöz jutott. A kormányfő a szavazások után csak annyit mondott: – Munkára fel. Feladat lesz bőven: el kell fogadtatnia a parlamenttel a 2026-os költségvetést. Az első indítványt a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) nyújtotta be; 271 igen szavazatot kapott, ami elmaradt a kormány megbuktatásához szükséges 289-től. Az LFI javaslatát a jobboldali populista Nemzeti Tömörülés (RN) is támogatta, de a szocialisták nagy része tartózkodott, így az indítvány elbukott. A második, az RN által benyújtott indítványt – amelyet a baloldali pártok nem szavaztak meg – várakozás szerint nagy többséggel utasították el. Ezzel megkezdődhet a 2026-os büdzsé parlamenti vitája.

Sébastien Lecornu jelezte: nem kíván élni a korábban alkalmazott „megkerülő” eljárásokkal (például a 49.3-as cikkely használatával), hanem parlamenti vitában akarja átvinni a megszorításokat és adóemeléseket is tartalmazó költségvetést; ennek érdekében felfüggesztette a nyugdíjreform vitatott végrehajtását, hogy szélesebb támogatást kapjon.

A siker kulcsa az volt, hogy kedden, a jövő évi büdzsével kapcsolatos expozéjában a kormányfő bejelentést tett a rendkívül népszerűtlen nyugdíjreform felfüggesztéséről 2028 januárjáig. Ez mintegy 3,5 millió embert érint.

Ez volt a szocialisták legfontosabb követelése arra, hogy ne szavazzák meg a bizalmatlansági indítványt. Korábban már tett egy lépést a balközép párt felé a miniszterelnök azzal, hogy jelezte, nem alkalmazza az alkotmány 49.3-as cikkelyét a költségvetés elfogadásánál, tehát a jövő évi büdzsét nem a képviselőház megkerülésével kívánja életbe léptetni, hanem parlamenti vitára bocsátja a javaslatot.

A szocialisták óriási győzelemként értékelték Sébastien Lecornu bejelentését és azt közölték, hogy ellenzékben maradnak ugyan, de nem szavazzák meg a bizalmatlansági indítványokat. Szintén ünnepelt a CFDT szakszervezet, amely valódi győzelemről tett említést. A munkaadók szervezete, az U2P már nem volt ennyire lelkes, de megfogalmazása szerint megérti a döntést, ha ez a politikai stabilitást szolgálja.

A legnagyobb kérdés az volt, hogyan viselkednek a jobbközép Republikánusok (LR). A párt a napokban kilépett a kormányból és kezdeményezte azon tagjainak a pártból való kizárását, akik pozíciót vállaltak Sébastien Lecornu új, múlt vasárnap bejelentett kormányában. A Republikánusok vörös vonalként jellemezte a nyugdíjreform felfüggesztését. A mérsékelt szárnyhoz sorolható Laurent Wauquiez frakcióvezető azonban azt közölte, nem akarják megbuktatni a kormányt, mert most a jövő évi büdzsé elfogadása élvez prioritást.

A kabinet megszorításokat tervez, de nem olyan súlyosakat, mint amilyeneket a kormányfő elődje, Francois Bayrou akart életbe léptetni.

Sébastien Lecornu fő törekvése a 2026-os hiányt öt százalék alá vinni, ami döntően adóemelést jelent. A kormány néhány fontosabb megszorítási terve: azok, akiknek magasabb nyugdíjakat folyósítanak, kevesebb kedvezményt kapnának. Megszűnik az iskoláztatási adókedvezmény: a francia személyi jövedelemadóban eddig járt egy fix adócsökkentés gyermekenként, ha a gyerek közép- vagy felsőoktatásban tanult. A javaslat értelmében azonban többé nem csökkenthető ezzel az adóalap. Fokozatosan csökken az E85-ös üzemanyag kedvezménye.