Szerbiában is elkezdődött a megtorlás, de egyre többen mernek beszélni a rezsim piszkos módszereiről

Szerbia;diáktüntetés;megfélemlítés;Újvidék;rezsim;megtorlás;Aleksandar Vučić;

2025-10-15 13:38:00 CEST

Szerbiában mára általánossá vált, hogy a hatalom nyomást gyakorol saját állampolgáraira, lojalitásra kényszerítve őket - mutatta ki egy jelentés különféle beszámolók alapján. Ám egyre többen állnak ki magukért és hajlandóak rámutatni a jogsértésekre.

Szerbiában az elmúlt hónapokban eluralkodott a megtorlás és megfélemlítés légköre. A civil kezdeményezések, független értelmiségiek és diákmozgalmak elleni nyomásgyakorlás immár nem elszigetelt esetek sorozata, hanem rendszerszintű gyakorlat, amely az államigazgatás, az oktatás, az egészségügy és a közszolgáltatások mélyére hatolt. A Pokret Kreni–Promeni (Indulj–Változtass) mozgalom nyilvánosságra hozott jelentése szerint több száz lakossági bejelentés érkezett az ország különböző részeiről, amelyek mind ugyanarra mutatnak: az állami alkalmazottakat politikai lojalitásra kényszerítik, ellenkező esetben állásukat, fizetésüket vagy egzisztenciájukat veszélyeztetik.

A szervezet e bizonyítékokat dokumentált formában nemzetközi intézményekhez, köztük az EBESZ-hez is eljuttatja, sürgetve a helyzet független kivizsgálását és a dolgozók, valamint a választópolgárok védelmét a pártpolitikai kényszertől.

A Kreni–Promeni kutatása szerint a politikai megfélemlítésre szinte minden közhivatalban, intézményben lehet példát találni. A kormányzó Szerb Haladó Párt (SNS) helyi szervezetei utasításokat adnak a közintézmények vezetőinek, hogy dolgozóikat a pártgyűlésekre, kampányrendezvényekre vagy tömeges demonstrációkra vezényeljék – sokszor munkaidőben.

Egy szabadkai óvónő elmondása szerint, aki két éve ideiglenes szerződéssel dolgozik, 20 kilométerrel távolabbra helyezték át, miután nem jelent meg egy pártrendezvényen. Kelet-Szerbiában egy önkormányzati dolgozót elbocsátással fenyegettek meg, mert nem vett részt az SNS-meneteken; a hivatalvezető, aki megtagadta a mozgósítási parancs végrehajtását, attól tart, őt is leváltják.

A mozgalom szerint egy hierarchikusan szervezett „lojalitási háló” működik, amelynek középpontjában a párt helyi koordinátorai állnak. Az intézményekben általánossá vált, hogy a politikai hűség prioritást élvez a szakmai kompetenciával szemben.

A Kreni–Promeni szóvivője, Nikola Stanković, hangsúlyozta, hogy a cél nem a panaszok gyűjtése, hanem az, hogy egyetlen szerb se legyen kénytelen választani a munkája és a méltósága között.

A jelentés szerint a nyomásgyakorlás országos méreteket ölt, és „komoly aggodalomra ad okot” a demokratikus folyamatok jövője szempontjából. A mozgalom azt kérte az EBESZ-től, hogy az sürgős értékelést és ajánlásokat fogalmazzon meg, hiszen a választások nem lehetnek szabadok és tisztességesek, ha az embereket megélhetésükkel zsarolják. Ez nem pártpolitikai kérdés, hanem az állampolgári méltóság és a közszolgálat tisztaságának ügye. A dokumentum a jövőben jogi és intézményi reformok alapjául szolgálhat, és felelősségre vonást sürget azok ellen, akik a közintézményeket pártpolitikai eszközként használták.

A mozgalom tanulmányához megszólaló szakemberek szerint a félelem rendszere tudatosan felépített kormányzati eszköz. Ksenija Bradić Veljović kruševaci tanárnő, arról számolt be, hogy kollégáit már évek óta politikai gyűléseken való részvételre kötelezik: meg kellett jelennie például az ünneplő tömegben, amely 2019-ben Vlagyimir Putyint fogadta belgrádi látogatásakor.

A kardiológus Dragan Milić úgy véli, „a példastatuálás”, vagyis a kirakatbüntetések és elbocsátások arra szolgálnak, hogy megfélemlítsék mindazokat, akik önálló gondolatokkal állnak elő. A közszférában ma már a párthűség és lojalitás az előmenetel alapja. „Az emberek többsége nem mer nyilvánosan beszélni, mert fél az egzisztenciális következményektől. Ezt a félelmet nem elítélni kell, hanem megérteni – és bátorítani azokat, akik mégis felemelik a hangjukat” – mondja Dragan Milić.

A mozgalom kutatása szerint a félelem a társadalom „csendes cementje” lett: a lojalitás hiánya nem csupán politikai, hanem gazdasági öngyilkosságnak is számít.

Az utóbbi hónapokban több ellenzéki politikus, tanár, diák és újságíró is célzott támadások, rendőrségi eljárások és karaktergyilkosságok áldozata lett. Az úgynevezett „megtorlás mechanizmusa” így vált a rendszer önvédelmi reflexévé: a hatalom a lojalitás kikényszerítésével kívánja megelőzni a társadalmi elégedetlenség szerveződését.

Szerbia és Magyarország sorsa mintha egyre jobban összefonódna. Az orosz hírszerzés befolyása mindkét államban érzékelhetően nő. A magyar kormányhoz hasonlóan a szerb rezsim is rendszeresen stigmatizálja a civil szervezeteket és a kritikus értelmiséget. Mindkét országban a hatalom és a félelem összefonódása vált a politikai stabilitás eszközévé. Szerbiában és Magyarországon is a másként gondolkodók elszigetelése és a civil társadalom gyengítése a cél: a kormányzati üzenet világos – aki nincs velünk, az ellenünk van.

A Kreni–Promeni jelentése ugyan komor képet fest, de egyben a polgári bátorság első jeleinek dokumentuma is. Egyre többen mernek beszélni a félelmükről és a rezsim piszkos módszereiről.

Ha a jelentés eljut a nemzetközi fórumokig, az első lépés lehet a rendszerszintű megtorlások feltárásában. A szerb civil társadalom – a diákmozgalmaktól az orvosokig és tanárokig – lassan, de biztosan ébredezik. És bár a megtorlás még erős, a hallgatás falán repedések keletkeztek.

Európa válaszút elé állítja Szerbiát

Aleksandar Vučić elnök múlt héten váratlanul arra kérte Djuro Macut miniszterelnököt és Ana Brnabić parlamenti elnököt, előző kormányfőt, hogy a lehető leggyorsabban hajtsanak végre minden olyan reformot, amit az Európai Unió elvár, még akkor is, ha azok némelyike „megalázónak” tűnik. Bár egyes hírmagyarázók szerint ez csak egy újabb színházi előadás a szerb elnök részéről, annak is a jele, hogy az elnököt egyre nagyobb nyomás alá helyezi az Európai Unió, s arra ösztökéli, valljon színt, Kelethez vagy Nyugathoz akar-e tartozni.

Nem kérdés, hogy egyre csak gyűlnek a fellegek Szerbia ege felett. Október végén az Európai Parlament új, a belgrádi vezetéssel rendkívül kritikus határozat kíván elfogadni, ami nem kötelező érvényű ugyan, mégis komoly jelentősége lehet. Az EP ugyanis láthatóan kezdi megelégelni a sorozatos szerbiai jogsértéseket, a brutális rendőri fellépéseket a diáktüntetők ellen. Szerbiában ráadásul egyre feszültebb a helyzet az újvidéki tragédia egy éves évfordulója közeledtével. Tavaly november elsején omlott le a frissen felújított helyi vasútállomás betonszerkezetes előtetője, 16 ember halálát okozva. A tragédia a szerbiai korrupció szimbólumává vált, ezt követően indultak a diáktüntetések, az egész országot behálózó blokádok.

A tervezetet több EP-frakció kezdeményezte – a Szocialisták és Demokraták (S&D), a liberális Renew Europe és a Zöldek –, és ami figyelemre méltó: támogatja az Európai Néppárt (EPP) is, amelynek a Szerb Haladó Párt (SNS) egyelőre társult tagja.

A határozat elítéli a politikai és rendőri elnyomást Szerbiában, felszólít a jogállamiság, médiapluralizmus és demokratikus intézmények helyreállítására, és éles hangvételű üzenetet küld Aleksandar Vučić kormányának. A szakértők szerint ez lesz az EP eddigi legkeményebb hangú határozata Szerbiáról, és útmutatássá válhat az Európai Bizottság és más uniós intézmények számára, amikor a Belgráddal folytatott kapcsolatok jövőjéről, a csatlakozási tárgyalások további menetéről döntenek.

A dokumentummal kapcsolatban tehát az a legfontosabb fejlemény, hogy az EPP is beállt mögé, noha korábban védte Aleksandar Vučićot.

Az Európai Néppártnál most belső vizsgálatot indítottak arról, mennyire indokolt az SNS társult tagsága.

Ez a lépés a megfigyelők szerint a mérsékelt jobboldali uniós pártcsalád bizalmának elvesztését jelzi a szerb elnökkel szemben.

Goran Miletić, a Civil Rights Defenders vezető tanácsadója a Danasnak elmondta: bár a határozat önmagában nem hoz azonnali változást, fontos precedenst teremt, amelynek alapján az EU a jövőben konkrétabb intézkedéseket hozhat, és tartósan bekerül az uniós politikai dokumentumok közé.

Miletić úgy látja, a szerb kormány súlyosan téved, amikor bagatellizálja az EP-határozatokat és nemzetközi bírálatokat, mert más országoknál ez mindig politikai következményekkel járt. A jelentésről szóló vita időzítése nem véletlen: október 20–23. között, Strasbourgban zajlik majd, röviddel az újvidéki katasztrófa évfordulója előtt. A Zöldek és a liberálisok szándékosan ehhez az időponthoz igazították a szavazást, hogy így fejezzék ki szolidaritásukat a szerbiai civil mozgalmakkal.

Balša Božović, a Regionális Akadémia a Demokrácia Fejlesztéséért szervezet igazgatója szerint ez a határozat: „Az elmúlt tíz év legfontosabb politikai dokumentuma a szerb állampolgárok számára”. Európa most először kész nyíltan kimondani, hogy nem tűri tovább Vučić autoriter rendszerét, a szerb elnök nem a stabilitás, hanem a Kreml érdekeinek eszköze, és Szerbiát a „russzkij mir” (orosz világ) ideológiai bázisává tette a Balkánon.

A szakértő szerint a Vučić-rendszer elnyomja a médiát, üldözi az ellenzéket és a diákokat, Európa-ellenes és oroszbarát propagandát terjeszt, miközben régiós destabilizációs politikát folytat Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Észak-Macedónia és Koszovó irányában.

Božović így fogalmaz: „Szerbia többé nem pusztán foglyul ejtett állam, hanem egy autokrata eszköze, aki egy idegen hatalom érdekeit szolgálja.” Szerinte az uniós határozat a választás pillanata: „Európának döntenie kell: Vučić vagy a szerb polgárok. Ez már nemcsak demokrácia kérdése, hanem az életé.”

Az EP-határozat politikai iránytűként szolgál az Európai Bizottság, a Tanács és a tagállamok számára. Megnehezítheti Szerbia csatlakozási tárgyalásainak folytatását, és felfüggeszthetik egyes uniós alapok kifizetését, ha Belgrád nem hajt végre jogállamisági reformokat.