Tizenhárom év alatt 150 ezer forint kölcsönért 7 millió forintot fizettetett vissza egy házaspár

2025-10-15 14:32:00 CEST

A férfi közölte a sértett nővel, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki, amit követel.

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik tizenhárom éven keresztül követelték vissza az egyszeri 150 ezer forintos kölcsönt - közölte honlapján a vádhatóság.

A vádirat szerint a vádlott házaspár 2016 végén és 2017 elején a velük azonos borsodi településen lakó, anyagilag kiszolgáltatott helyzetű nőnek három alkalommal, esetenként ötven, összesen 150 ezer forintot adtak kölcsön, melynek többszörösét követelték vissza tőle. A sértettnek 2018 januárjától 2023 decemberéig havonta 100 ezer forint törlesztőrészletet kellett megfizetnie. A pénzért a vádlottak külön-külön vagy felváltva mentek el hozzá. Az eltelt időszakban több mint 7 millió forint kamatot fizettettek meg vele.

2023 decemberében aztán a sértett szólt, hogy már többszörösen visszafizetett mindent, mire a férfi vádlott közölte, hogy egészen 2029 végéig fizetnie kell a havi 100 ezer forintot, majd megfenyegette, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki, amit követel.

Az ügyészség a vádlottak közül a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, a szintén büntetett előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - jelezte közleményében a vádhatóság.