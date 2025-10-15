Tizenhárom év alatt 150 ezer forint kölcsönért 7 millió forintot fizettetett vissza egy házaspár

Az Encsi Járási Ügyészség vádat emelt egy férfi és egy nő ellen, akik tizenhárom éven keresztül követelték vissza az egyszeri 150 ezer forintos kölcsönt - közölte honlapján a vádhatóság.
A vádirat szerint a vádlott házaspár 2016 végén és 2017 elején a velük azonos borsodi településen lakó, anyagilag kiszolgáltatott helyzetű nőnek három alkalommal, esetenként ötven, összesen 150 ezer forintot adtak kölcsön, melynek többszörösét követelték vissza tőle. A sértettnek 2018 januárjától 2023 decemberéig havonta 100 ezer forint törlesztőrészletet kellett megfizetnie. A pénzért a vádlottak külön-külön vagy felváltva mentek el hozzá. Az eltelt időszakban több mint 7 millió forint kamatot fizettettek meg vele.
2023 decemberében aztán a sértett szólt, hogy már többszörösen visszafizetett mindent, mire a férfi vádlott közölte, hogy egészen 2029 végéig fizetnie kell a havi 100 ezer forintot, majd megfenyegette, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki, amit követel.
Az ügyészség a vádlottak közül a büntetett előéletű férfival szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást, a szintén büntetett előéletű nővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott - jelezte közleményében a vádhatóság.