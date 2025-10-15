Orbán Viktor a Kossuth téren beszél október 23-án

Október 23-án 13 órakor a Kossuth téren tart beszédet Orbán Viktor - közölte a kormány a Facebookon.
Természetesen nem egyszerű ünnepi beszédről lesz szó, az eseményt ugyanis a kabinet megtámogatja egy Békemenettel, amelynek a Kossuth tér lesz a célállomása. A Tisza Párt az úgynevezett Nemzet Menetét tartja a fideszes álcivil szervezet, a CÖF-CÖKA által szervezett Békemenet ellenpólusaként. A Nemzet Menete október 23-án délután 2-kor veszi majd kezdetét, célállomása pedig a Hősök tere lesz.Magyar Péter: Kedves Fidesz-szavazók, várunk benneteket is a Nemzeti Meneten