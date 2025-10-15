Hadházy Ákos: Ismét kisiklott egy vonat a balassagyarmati vonalon, ám ezt Lázár Jánosék el akarják titkolni

Balassagyarmat;MÁV;titkolózás;Hadházy Ákos;vonatkisiklás;

2025-10-15 15:40:00 CEST

Valami történt, de hivatalosan senki sem tud semmit.

El akarja titkolni egy vonat kisiklását a balassagyarmati vonalon az Építési és Közlekedési Minisztérium – írja Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő egy szerdai bejegyzésében azt közölte, hogy hajnalban Balassagyarmat állomás 4-es váltóján siklott ki egy motorkocsi. Visszahelyezték a sínekre, a járművet két épület közé állították egy kevésbé feltűnő helyre. Úgy vélte, emberi hiba történhetett, és nem súlyos balesetről van szó: tolatás közben az egyik tengely lépett le a sínről. A forgalom délig szünetelt, a Szokolyáról délben induló vonat már végig közlekedett – tette hozzá.

Az ellenzéki politikus szerint nagy a titkolózás, és ha ez igaz, akkor az újabb szintlépést jelent. Elmondása szerint a Magyar Államvasutak (MÁV) először nyilvánosan is beszámolt a történtekről, majd rövid időn belül eltávolította a közleményt. A helyszínen beszélt egy vasúti dolgozóval, aki megerősítette, hogy történt siklás, de nem kívánt részleteket közölni. Ezután odalépett egy másik munkatárs, és felszólította, hogy ne mondjon semmit. Ezt követően mindketten bezárkóztak – fogalmazott.

Hadházy Ákos szerint a talpfákon láthatók a nyomok, és információi alapján néhány sínrögzítő csavart kellett kicserélni, ennek is megfigyelte a nyomát. A legaggasztóbbnak a dolgozók bezárkózását tartja, különösen azok után, hogy egyikük elismerte a balesetet. Bejegyzését azzal zárta, hogy hivatalos úton megkeresi a MÁV-ot, és álláspontja szerint, ha informátora igazat mondott, az a legsötétebb kommunizmust idézi.

Nem ez lenne az első kisiklás rövid időn belül ezen a vonalon: valamivel több mint egy hónapja reggel a Vácról Balassagyarmatra tartó S750-es, 32222-es számú személyvonat Magyarkút állomásnál kisiklott. Az első két kocsi leszakadt a sínről, az egyik részben az árokba borult. A vonaton mintegy húsz utas tartózkodott, közülük senki sem sérült meg súlyosan, viszont két MÁV-alkalmazott, egy jegyvizsgáló és egy pénztáros könnyebb sérüléseket szenvedett. A baleset okát hivatalosan még nem állapították meg, de szakmai szervezetek szerint a pálya rossz állapota és a hiányos karbantartás is közrejátszhatott.