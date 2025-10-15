Hetven millió forintos séremdíjat követel a csányi mászókabalesetben elhunyt kislány családja

halálos baleset;sérelemdíj;Csány;foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés;

2025-10-15 21:45:00 CEST

Már van egy bírósági ítélet, amely kimondja, hogy az óvoda a felelős a történtekért.

Hetvenmillió forint sérelemdíjat követel az óvodától annak a kislánynak a családja, aki a csányi mászókabalesetben életét vesztette – hangzott el az RTL Híradó szerda esti adásában.

Egy másik, polgári perben a Hatvani Járásbíróság megállapította, hogy az óvoda felelős a balesetért. Arról, hogy az intézmény fenntartójának kell-e fizetnie, és ha igen, mekkora összegű kártérítést, a bíróság később dönthet.

A baleset idején, 2019-ben hárman másztak fel a játékra. A szerkezet lábazata azonban korhadt volt, és a mászóka rádőlt az egyik kislány fejére. Az életét nem tudták megmenteni. A tragédiát követően az önkormányzattal szerződésben álló biztosító 9,5 millió forintot fizetett ki a gyászoló családnak. Jogi képviselőjük szerint súlyos jogsértés történt, ezért a szülőket hetven millió forint sérelemdíj illeti meg.

Arról a bíróság később dönt, hogy pontosan mekkora összeget kell kifizetni a családnak. Az ügyben büntetőeljárás is indult foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt. Vádat emeltek a község akkori polgármestere és az óvoda korábbi vezetője ellen. Az ügyészség szerint ők felelősek a kislány haláláért, mivel az óvoda fenntartója az önkormányzat volt, a polgármesternek pedig meg kellett volna javíttatnia vagy le kellett volna bontatnia a veszélyes mászókát.