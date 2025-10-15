Kukával próbált meg betörni egy boltba, de megvágta a kezét, és lepihent

Lopás és egyedi azonosítójellel visszaélés gyanúja miatt hallgatták ki azt a férfit, akit Jakabszálláson fogtak el – derül ki a rendőrség szerdai tájékoztatásából.
A közlés szerint a Bács-Kiskun vármegyei településről október 10-én érkezett bejelentés egy bolt szomszédságából. Egy helyi lakos hangos zajra lett figyelmes, majd észlelte, hogy valaki betöri egy közeli üzlet bejárati ajtaját. A helyszínre érkező rendőrök az elkövetőt a bolt közelében, egy padon találták meg, ahol éppen aludt. A férfi egy utcai kukával betörte az ajtó üvegét, de miközben be akart jutni, megsérült a keze. Ez annyira elvette a kedvét, hogy dühében letépte egy parkoló autó rendszámtábláját, majd lepihent.
Előállítása után gyanúsítottként kihallgatták, ahol a bűncselekményt beismerte. Tettét azzal indokolta, hogy ittas volt.