Vonat és autó karambolozott Kőbányán (fotó)

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;vonatbaleset;Kőbánya;MÁVINFORM;

2025-10-15 22:25:00 CEST

A baleseti helyszínelés miatt Rákos és Rákosliget között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a vonatok.

Vonat és autó karambolozott Budapesten, a X. kerületben szerdán - közölte a katasztrófavédelem. A Mávinform tájékoztatása szerint a Budapest-Gödöllő-Hatvan-Miskolc-fővonalon fennakadásokra kell számítani az esti órákban.

A katasztrófavédelem azt írta, hogy a Jászberényi úton történt baleset következtében az autó az oldalára borult.

A Mávinform a Facebook-oldalán közölte, hogy a baleseti helyszínelés miatt Rákos és Rákosliget között csak egy vágányon, korlátozással közlekedhetnek a vonatok, ezért a Budapest-Gödöllő-Hatvan-Miskolc-fővonal elővárosi és távolsági forgalmában hosszabb eljutási időre, kimaradó, illetve rövidebb útvonalon közlekedő járatokra is kell számítani az esti órákban.

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) elfogadja a vasúti menetjegyeket a fennakadás végéig a 2-es metrón a Keleti pályaudvar és az Örs vezér tere között, a H8-as HÉV-en, a Pesti úton közlekedő buszjáratokon, valamint a párhuzamos, Pesti úti Volán-járatokon is.