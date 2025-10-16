Magyar Péter: Falubuszokkal közmunkásokat, önkormányzati dolgozókat szállíttat a Fidesz a Békemenetre

Fidesz;törvénysértés;békemenet;közpénzek;falubuszok;Magyar Péter;

A Tisza Párt elnöke rácsodálkozott az évtizedes kormánypárti gyakorlatra.

Bűncselekmények sorát követik el a Fidesznél a Békemenet szervezésekor. Polgármestereket utasítanak és zsarolnak, hogy a közpénzen vásárolt falubuszokkal szállítsanak Budapestre közmunkásokat, önkormányzati dolgozókat – posztolta Magyar Péter egy a kormánypárti mesterkedést leleplező dokumentum alapján. A Tisza Párt elnöke felháborodott a törvénysértéseken, amelyek emellett – tette hozzá – ingyenes utaztatást, élelmiszercsomagot és CBA utalványt ígérnek a résztvevőknek.

A mellékelt fotón az ellenzéki vezető Hevesaranyosközség önkormányzatának felhívását tette közzé, amely szerint ingyen biztosítanak falubuszt az október 23-i Békemenetre. Hossó Imre Sándor papíron független polgármester még a telefonszámát is megadta az érdeklődő falubélieknek, hogy közvetlenül szervezhesse be a békemenetelőket.

A Népszava hosszú évek óta rendszeresen beszámolt az etikátlan, és a közpénzfelhasználást nézve feltehetően valóban törvénysértő gyakorlatról, amelyet ezeket a Békemeneteket szervező kormánypárti Civil Összefogás Fórum (CÖF) vagy letagadott, vagy úgy nyilatkozott a Fidesz-közeli szervezet illetékese, hogy abban nincs semmi kivetni való, hogy busszal közlekednek azok, akik nem tudnak autóval vagy vonattal jönni.

– Soha nem volt ilyen fontos, hogy megmutassa magát az emberséges és szabad Magyarország! Mindenkinek fel kell állni a fotelekből és október 23-án ki kell állnunk az igazságért! Meg kell mutatnunk, hogy nem engedünk a zsarolásnak, a hazugságnak és a fenyegetésnek – buzdította híveit az egy hét múlva, október 23-i Nemzeti Menetre Magyar Péter.