Nyugdíjasoknál erősítene a Fidesz, ez azonban nem választási csodafegyver

A kormánypárt arra a következtetésre jutott, hogy abban a rétegben érdemes erősítenie a bázisát, ahol eleve erős – értékelte Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője a 14. havi nyugdíj tervét.

Először Lázár János építési és közlekedési miniszter pendítette meg a 14. havi nyugdíj lehetőségét, majd Orbán Viktor kormányfő is ráerősített. „Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon” – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet vezetője szerint egyelőre még a tesztelés folyik a kommunikációs térben, nem lehet készpénznek venni, hogy a kormány valóban bevezeti a 14. havi nyugdíjat.

Ha a Fidesz határozottan gondol valamit, akkor azt határozottan szokta kijelenteni – indokolta kétségeit.

Nem lepné meg, ha Orbán Viktor bejegyzésével párhuzamosan elindult volna egy fideszes kutatás arról, hogy milyen a 14. havi nyugdíj támogatottsága a választók körében. Hiszen jobb a témáról úgy felmérést készíteni, hogy az valamilyen szinten már bekerült a közbeszédbe. Ember Zoltán Levente adatokkal nem tudja alátámasztani a feltevését, de úgy véli, könnyen elképzelhető, hogy más korosztályokban és választói csoportokban ellenérzéseket szül a 14. havi nyugdíj.

Az Iránytű Intézet vezetője nem tartja véletlennek, hogy elsőként Lázár szájából hangzott el az ötlet. Minden bizonnyal előre egyeztetett erről a miniszterelnökkel. Lázár János felemelkedését látjuk az elmúlt hónapokban – állapította meg.

A nyugdíjasok – folytatta Ember Zoltán Levente – nagyon nagy létszámú választói csoportot alkotnak, a magyarországi felnőtt népesség mintegy 25 százalékát teszik ki. Ráadásul tudjuk róluk, hogy magasabb a részvételi hajlandóságuk, mint a fiataloké: nemcsak többen vannak, hanem aktívabbak is a választásokon.

Köztudott az is, hogy a nyugdíjasoknál a Fidesz vezet a Tisza Párttal szemben. Tavasszal azonban a Tisza Párt növelni tudta a népszerűségét az idősek körében, bár távolról sem érte utol a Fideszt, sokat közelített hozzá – hangsúlyozta Ember Zoltán Levente. Valószínűleg a Fidesz is érzékelte az elbizonytalanodást, és arra a következtetésre jutott, hogy abban a rétegben érdemes erősítenie a bázisát, ahol eleve erős.

A Fidesz egy ideje nem foglalkozik pozitív kommunikációval, beleesett abba a csapdába, hogy állandóan külpolitikai, geopolitikai témákat vesz elő, és az ellenfelet támadja éjjel-nappal – tette szóvá Ember Zoltán Levente. A 14. havi nyugdíj viszont olyan közvetlen juttatás lenne, ami konkrét, kézzel fogható támogatást jelentene az érintetteknek.

Kérdés, a közvélemény mennyire emlékszik arra, hogy a 2022-es választás után fideszes megszorítások követték a korábbi osztogatást.

A közkeletű mondás szerint a választói emlékezet csak néhány hétig tart, de Ember Zoltán Levente úgy gondolja, ha a pénztárcánkról van szó, akkor mindenki jobban képes felidézni az évekkel ezelőtt történt eseményeket. Egyébként pedig ma mások a körülmények, mint 2022 előtt voltak. Három éve nem növekszik a gazdaság, Magyarország egy helyben jár, és ezt a választók a saját anyagi helyzetükön is érzik.

Ágh Attila politológus – Ember Zoltán Leventétől eltérően – biztosra veszi, hogy a parlamenti választás előtt be fogják vezetni a 14. havi nyugdíjat. Orbán Viktor bejelentésével ugyanis a Fidesz kényszerpályára került – magyarázta.

Nyilvánvaló, hogy a kormánypárt ezzel a nyugdíjas korosztályban is elindult „lemorzsolódásnak” próbál meg gátat szabni. Az emberekben azonban mára kialakult valamifajta émelygés az újabb és újabb választási ígéretektől – mondta Ágh Attila a várható fogadtatásról. Sokakban kialakulhat a gyanakvás, hogy a nyugdíjrendszer alapvető problémáinak megoldása helyett szavazatszerzési akció zajlik.

Közben még a 13. havi nyugdíj körül is bizonytalanság van – tette hozzá –, vita folyik arról, hogy a mostani formában helyénvaló-e fenntartani. A Fidesz nem a vita megnyugtató lezárására törekszik, hanem egyfajta „mentális szakadékot átugorva” közli, hogy a 14. havi bevezetésén dolgozik. A politológus hasonlata szerint olyan ez, mint amikor a sötétben hirtelen éles fénnyel belevilágítanak a szemünkbe.

A 14. havi nyugdíj ötlete nem választási csodaszer, hanem illeszkedik azon lépések sorába, amelyek azt mutatják, hogy a Fidesz kapkod – jelentette ki Ágh Attila. Annyit mindenképpen megérdemelnének a szavazók, hogy a miniszterelnök legalább négy-öt mondatban megindokolja nekik, a magyar költségvetés jelenlegi rossz helyzetében minderre honnan lesz pénz.