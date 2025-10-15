Lázár János új szintre kapcsolt a választási ígérgetésben: a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik az Orbán-kormány

nyugdíj;Lázár János;nyugdíjasok;13. havi nyugdíj;választás 2026;

2025-10-15 09:54:00 CEST

Erről a kaposvári fórumán beszélt a miniszter.

Lázár János belengette, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik, amit a kisnyugdíjasok helyzetének javítására szolgáló legigazságosabb megoldásnak tart.

A Portfolio beszámolója szerint az építési és közlekedési miniszter kaposvári fórumán részletesen ismertette a magyar nyugdíjrendszer jelenlegi helyzetét. A tárcavezető rámutatott a nyugdíjak közötti jelentős különbségekre is: amíg 2,4 millió nyugdíjasból félmillióan 240 ezer forint alatti összeget kapnak, addig 250 ezren mindössze 140 ezer forint alatti juttatásban részesülnek.

Lázár János elmondta, hogy a kormány már korábban visszaállította a 13. havi nyugdíjat, de az infláció további intézkedéseket tesz szükségessé. November végén és decemberben minden nyugdíjas körülbelül 50 ezer forintos nyugdíj-kiegészítést, valamint 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt kap. A tárcavezető ezt követően kitért arra, hogy a legjobb és egyetlen megoldás a 14. havi nyugdíj bevezetése lenne.

„Ha van 13. havi nyugdíj, akkor a 14. havi a következő lépés. Ezen dolgozunk, számolunk, kőkeményen dolgozunk azon, hogy ez megvalósítható legyen”

– jelentette ki.

A portál szerint a miniszter bejelentése a költségvetés jelenlegi állapotában és kilátásai mellett meglepőnek mondható: egy plusz havi nyugdíj az államkasszát közel 600 milliárd forintos extra kiadással terhelné meg. Abból a szempontból viszont nem teljesen váratlan, hogy a parlamenti választások előtt mindig jön az ígéretcunami és a jóléti intézkedések, amelyekkel jól beazonosítható társadalmi csoportokat vesznek célba. Eközben – mint arról lapunk is beszámolt – szeptember végén már a Tisza Párt is bejelentette a nyugdíjasoknak szánt programját, amely a legszegényebb idősek felzárkóztatására helyezte a hangsúlyt. Magyar Péter ígérete szerint 120 ezer forint lenne a minimálnyugdíj, és 100-, illetve 200 ezer forintos Szép-kártya is járna.