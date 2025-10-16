Már Orbán Viktor is arról ír, hogy dolgoznak a 14. havi nyugdíjon

nyugdíj;Orbán Viktor;Magyar Péter;Tisza Párt;14. havi nyugdíj;

2025-10-16 10:13:00 CEST

Ezt egy, a Tisza Pártot bíráló posztjában jelentette ki a kormányfő. Magyar Péter eközben Orbán Viktor győzelmi tervét elemezte.

Nem a brüsszelieknek csináltunk nyugdíjrendszert, hanem a magyar idősek javára. Szerintünk így helyes. És gőzerővel dolgozunk a 14. havi nyugdíjon – közölte Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök reggel a Facebook-oldalán.

A kormányfő bejegyzésében azt fejtegette, hogy „bújnak ki a szögek a tiszás zsákból”, és megjegyezte, hogy a Tisza-adó után itt az újabb gazdasági csodafegyver, a nyugdíjcsökkentés.

„A progresszív adózás után persze erre is van egy brüsszeli szavuk: degresszió. Szerintük a magyar nyugdíjrendszer »túl nagylelkű«. Meg aztán a brüsszeli gazdáknak is meg kell felelni. A pénz mehet Ukrajnába, cserébe meglapogatják majd a tiszások vállát az előkelő brüsszeli szalonokban” – fogalmazott a miniszterelnök.

Majd leszögezte, ők 15 éve kötöttek egy megállapodást a nyugdíjasokkal. „Visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat. Vállaltuk, hogy a nyugdíjak értéke nem csökkenhet, és ha a gazdaság motorja jól húz, akkor abból a nyugdíjasoknak is részesülniük kell. És ez így is lesz” – jelentette ki a kormányfő.

Elsőként egyébként Lázár János építési és közlekedési miniszter lengette be a kaposvári fórumán, hogy a kormány a 14. havi nyugdíj bevezetésén dolgozik.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke eközben a közösségi oldalán pontokba szedte, szerinte milyen elemekből áll össze Orbán Viktor győzelmi terve, ezek a következők:

Hazudj minden nap mindig még nagyobbat, készíts hamisított dokumentumokat, állítsd valakiről, hogy TISZA-s, akkor is, ha semmi köze az ellenzéki párthoz;

vádold azzal a politikai ellenfeledet, amit te csinálsz (adóemelés, közlekedés tönkretétele, kórházak leépítése, nyugdíjak elértéktelenedése, stb.);

etesd a független sajtót minden nap gumicsontokkal, bulvárral, szánalmas AI-videókkal, meghökkentő, komolytalan állításokkal, hogy még véletlenül se a valódi problémákról szóljon a kampány;

ígérd le a csillagokat az égről, ígérj nyugodtan olyanokat, amiknek 2 hónapja még az ellenkezőjét mondtad, mondd azt, hogy 16 év nem volt elég, de majd most sikerül;

viselkedj úgy, mintha ellenzékben lettél volna 16 évig és a TISZA lett volna kormányon;

hazudd azt, hogy bennfentes információid vannak a TISZA-ról, a jelöltállításról és a belső problémákról;

használd a titkosszolgálatot a politikai ellenfeled megfigyeléséhez, lejáratásához;

hamisítsd a közvéleménykutatásokat;

költsd el a világ pénzét propagandára, amiből egy szó sem igaz;

építs fel egy óriási álcivil és álellenzéki kört megmondó emberekből, elemzőkből, celebekből, akik majd a te narratívádat viszik;

szervezd csatarendbe a szatellitpártjaidat, pénzeld őket, és hívd minél többet őket a propagandádba nyilatkozni;

fenyegesd és zsarold bátran a polgármestereket, közmunkásokat, állami cégek dolgozóit, kormányhivatali dolgozókat;

támadd folyamatosan képtelenebbnél képtelenebb vádakkal a TISZA politikusait, szakértőit, önkénteseit, soha ne szakmai kritikát fogalmazz meg, támadd a magánéletüket, családjukat, korábbi karrierjüket;

hamisíts lejárató videókat, toborozz hamis tanúkat, építs fel minden héten durvábbnál durvább lejárató anyagokat.

„A TISZA politikai közösségének nem az a feladata, hogy folyamatosan reagáljon a rettegő orbáni hatalom példátlan hazugság- és gyűlöletcunamijára. A mi feladatunk, hogy mindenkihez eljuttassuk a működő és emberséges Magyarország üzenetét. Hogy mindenkit bátorítsunk, hogy nem szabad félnie a saját hazájában. Hogy mindenkinek elmondjuk, hogy ez az ország és a magyar emberek sokkal többet érdemelnek” – írta Magyar Péter.