2025-10-17 06:00:00 CEST

Ön sajnos 62 éves kormányfő, megvan a maga baja, a rendszere eresztékeiben rogyadozik, és egy ideje igyekszik békepártinak maszkírozni a sunyi kis hatalmi játszmáit. Szeretné, hogy az egyik digitális harcosa, aki tíz éve még a hungarocell szobrának a fejét rugdosta a rendszerének helyénvaló kritikájával, most azt üzenje a Nobel-békedíj oslói bizottságának, hogy „a Férfi, a Mítosz, a Legenda. Orbán Viktor! Adjátok neki a Nobel-békedíjat, faszkalapok!”? Vagy inkább elsüllyedne szégyenében azon mélázva, minek nekem ellenség, ha ilyenek a barátaim?

Meg nem nevezett rapper indítékain lehetne ugyan gondolkodni két másodpercet is akár, de nem igazán érdemes. A tartalomgyártási kényszer nagy úr. De nem különösebben bölcs. Értelmezhető konverziót aligha kreál egy ilyen poszt a heveny röhögésen túl. Mert mi más is történhetne? Összeül a Nobel-békedíj oslói bizottsága, és életbe lépteti az 1901 óta nem használt, de mindig rettegve félt záradékot a kitüntetés gyors visszavonásáról? (Ilyen záradék nincs, de akárcsak az idevágyó mazochista migránstól, félni még lehet tőle.) Esetleg több esélye lesz a fiatal demokraták elnökének a következő évi Nobel-békedíjra? Trumpot kiszorítva? Ha Oslóban igazán Orbán alá akarnának rúgni nekifutásból rüszt-

tel, akkor megtennék, de mégiscsak komoly dolgok mérlegeléséről van itt szó. Az, hogy a rapper szerint a Férfi, a Mítosz és a Legenda még a pápánál is békepártibb, nem tartozik ebbe a körbe. A káromkodást tudjuk be a csillapíthatatlan unortodox békevágynak.

Az Orbán-fan „névtelen nőként” említette María Corina Machadót, a venezuelai ellenzék vezéralakját, a Nobel-békedíj idei kitüntetettjét, aki korábban Szaharov-díjat is kapott. E díjjal a fizikus atomtudósra, Andrej Szaharovra emlékeznek, aki a Szovjetunióban küzdött az emberi jogokért és a gondolatszabadságért. Nobel-békedíjat 1975-ben kapott. Orbán szürreális szovjetizációjával kiírta magát az ilyen összefüggésekből. Már csak a pszeudopatrióta rapben van helye. Ott is csak egy kalap alatt.