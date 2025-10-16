Népszava-est: Elkerülhetetlen az egészségügy szerkezetváltása

egészségügy;Népszava;

2025-10-16 21:10:00 CEST

Ezúttal Dr. Haskó László sebész és proktológus volt a Népszava-estek rendezvénysorozat vendége.

A magyar egészségügy kapcsán a lényegről 30 éve senki nem beszél – mondta dr. Haskó László gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező sebész és proktológus, lapunk Vélemény rovatának rendszeres szerzője, akivel Danó Anna lapunk egészségügyi szakújságírója beszélgetett a Népszava-estek csütörtök esti eseményén. Úgy gondolja, az állam etikai vétségek sorát követi el az ágazatban, törvényes garanciák kellenének arra, hogy az orvosok a legmodernebb körülmények között végezzék a munkájukat. Emellett ahhoz, hogy a finanszírozás független legyen a kormánytól és a többi külső tényezőtől, mindent biztosítási alapra kellene helyezni, a társadalombiztosító mellett a magán szereplőket is be kellene engedni a rendszerbe.

Haskó László szintén nagy problémának tartja, hogy az egészségügy jelenlegi szerkezete nem alkalmas arra, hogy megszüntesse a várólistákat, és erre a szuperkórházak sem fognak megoldást jelenteni. Úgy gondolja, a szerkezetváltás elkerülhetetlen, az első dolog a háziorvosi rendszer átalakítása lenne. „Ma a CT vizsgálatnak az alapellátás részének kellene lennie, ehhez képest körzeti orvos beutalót sem adhat erre a vizsgálatra” – szemléltette, hogy szükségesnek tartaná az alapellátás körének teljes átgondolását.

Szerinte minden kerületi rendelőnek sürgősségi ellátást is kellene végeznie, ahol a kevésbé komoly eseteket kezelnék. Emellett az ellátást és a gondozást is el kellene választani egymástól – utóbbihoz nincs szükség orvosra. A legnagyobb bajnak a túlzott központosítást tartja, amelyen szerinte csak a gyors decentralizáció segíthetne.