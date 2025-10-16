Nem kapott többséget a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetése

Karácsony Gergely;megmentés;Fővárosi Közgyűlés;Sziget Fesztivál;bizottsági ülés;nincs döntés;

2025-10-16 18:54:00 CEST

Karácsony Gergely szerint nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét.

Ha segíteni akarjuk a Sziget megmentését, ha kedvezményeket akarunk kiharcolni a budapesti fiataloknak, márpedig nekem ez a célom, akkor már igen kevés az idő. Arra talán még elég, hogy a mai rossz bizottsági döntést ki tudjuk javítani – fogalmazott Facebook-posztjában Karácsony Gergely arra reagálva, hogy a Fővárosi Közgyűlés tulajdonosi bizottságának csütörtöki ülésén nem született döntés a Sziget Zrt.-vel kötött eddigi területhasználati megállapodás megszüntetéséről.

A bizottságban ugyanis erről a javaslatról a Fidesz képviselői nem szavaztak, a Tisza képviselői pedig tartózkodtak, így nem kapott többséget. A főpolgármester ezt úgy értékelte, hogy nem mindenkinek sikerült pontosan megértenie a Sziget Fesztivál helyzetét és jövőjét. – A dolog viszonylag egyszerű: új hatósági szerződést nem lehet kötni addig, sőt, kérelmet sem lehet jogszerűen benyújtani addig, amíg a régi hatósági szerződés hatályban van. Tudjuk, hogy a régi hatósági szerződés alapján a Szigetet a sokmilliárdos veszteséget felhalmozott külföldi tulajdonos jövőre már nem szervezi meg. Ha tehát akarunk jövőre új, magyar tulajdonosokkal Sziget Fesztivált, akkor a régi szerződést meg kell szüntetni, majd utána újat kell kötni – magyarázta.

Mint Budapest vezetője figyelmeztetett, ha ebben a hónapban nem tud elkezdődni a jövő évi fesztivál jegyeinek értékesítése, akkor gazdaságilag válik lehetetlenné a Sziget. – Kezdeményezem, hogy a tulajdonosi bizottság üljön össze újra, vegye napirendre újra a kérdést. Hívjanak szakértőket, kérjenek segítséget, tegyenek bármit, csak ne kövessék el azt a hibát, hogy megfosztanak sok ezer embert a szabadság élményétől, Budapestet pedig egy kulturális értéktől –szögezte le Karácsony Gergely.

A Népszavának a napokban adott interjújában a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly a történetről elmondta, hogy ha valóban meg akarják menteni a rendezvényt, nincs sok idejük. – Októberben dönteni kell, hiszen ilyenkor már rég árulni kellene a jegyeket, bérleteket – hangsúlyozta az egykori főszervező és tulajdonos, aki megegyezésre számít a jelenlegi tulajdonosokkal.