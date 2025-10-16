Kitűzőkkel és roll-upokkal ünnepelte a világ Krasznahorkait a Frankfurti Könyvvásáron, de a magyar standnak csak egy A4-es lapra futotta

Nobel-díj;irodalmi Nobel-díj;Krasznahorkai László;Frankfurti Könyvvásár;

2025-10-16 21:00:00 CEST

A Könyves Magazin több olvasótól is kapott felháborodott fotókat és beszámolókat.

A világ egyik legnagyobb könyves eseménye, a Frankfurti Könyvvásár már a bejáratánál óriásplakáttal ünnepli Krasznahorkai Lászlót, a friss magyar irodalmi Nobel-díjast. Német és spanyol standokon kitűzővel, képeslappal, digitális poszterekkel gratulálnak. A Petőfi Literary Fund vezette magyar delegáció egy A4-es nyomtatványt rakott ki – a beszámolók szerint – azt is utólag - olvasható a Könyves Magazin tudósításában.

A portál megjegyzi, hogy a bár Nobel-díj kihirdetése és a frankfurti esemény között mindössze öt nap állt rendelkezésre az egyes kiállítóknak, hogy marketing és kommunikációs szempontból alakítsanak az eredeti standkoncepciójukon, mindenkinek ugyanannyi ideje volt. Addig azonban, amíg a német kiadónál kitűzöket osztogattak, roll-upokon és plakátokon hirdették az írót és műveit, a magyar standon egy A4-es hirdetményt és néhány Krasznahorkai-kötetet lehetett csak felfedezni. A Könyves Magazin több képet is készített a különböző kiadók standjairól, valamint telefonon kereste a Petőfi Irodalmi Ügynökség frankfurti szervezőjét, ő azonban nem kívánt nyilatkozni.

Krasznahorkai egyébként nem vesz részt a könyvvásáron, a közösségi oldalán cáfolta azt a híresztelést, hogy betegség miatt nem tudja megtartani tervezett megnyitóbeszédét. Az író úgy fogalmazott, hogy „minden erejével épp azon töpreng, miképpen dolgozza fel, hogy a csodálatos, a felfoghatatlan Nobel-díj kitüntetettje lett”.