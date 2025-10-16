Magyarországon találkozik Putyinnal Trump, Simonyi András szerint most félre kell tenni a pártszimpátiát

csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;béketárgyalások;orosz-ukrán háború;

2025-10-16 21:28:00 CEST

Pontos időpont nincs, de annyi biztosnak tűnik, hogy Budapest lesz a Trump-Putyin találkozó következő helyszíne.

Egy „nagyon eredményes”, kétórás telefonbeszélgetés után Donald Trump amerikai elnök arra jutott Vlagyimir Putyin orosz államfővel, hogy Budapesten találkoznak az ukrán béketárgyalások további folytatására – ezt maga Trump osztotta meg Truth Socialön. A TASZSZ orosz állami hírügynökség is megerősítette a találkozó hírét és a budapesti helyszínt is. Putyin különleges megbízottja, Kirill Dmitrijev az X-en azt írta, hogy a következő lépések „tiszták”, a beszélgetés nagyon pozitív és eredményes volt. Orbán Viktor X-en közzétett bejegyzésében azt írta, hogy „a tervezett találkozó az amerikai és orosz elnök között nagyon jó hír a világ békeszerető emberei számára. Készen állunk.” Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter is reagált, azt írta Facebookon: „Fantasztikus hír, hogy Donald Trump és Vlagyimir Putyin újra beszéltek egymással és még fantasztikusabb, hogy hamarosan személyesen is találkoznak egymással” – írta.

Az találkozó pontos napját lapzártánkig nem közölték, Trump annyit árult el, hogy az amerikai és orosz kormány magasrangú tanácsadói a budapesti találkozó előkészítéséről jövő héten tárgyalnak egy egyelőre ismeretlen helyszínen, az amerikai delegációt Marco Rubio külügyminiszter vezeti majd. Ezután érkezik majd a két államfő Budapestre. Az amerikai elnök ma fogadja Volodomir Zelenszkijt a Fehér Házban, ahol már érintik a mostani, Putyinnal folytatott beszélgetést is.

Trump és Putyin legutóbb augusztus 15-én Alaszkában találkoztak, a tárgyalás finoman szólva sem volt sikeres, inkább kínos. Konkrét megállapodás nem született, noha a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, és az újságírók kérdéseire sem válaszoltak. Vagyis az történt, amiről Trump előzetesen azt mondta, hogy kudarcnak ítélné, ha így alakulna. Később a nagy semmit mégis óriási sikerként értékelte.

Simonyi András volt washingtoni nagykövet a Népszava kérdésére örömtelinek nevezte a bejelentést, de azt mondta, előtte még dűlőre kell jutniuk a feleknek, roppant fontos lesz az előkészítő tárgyalás kimenetele is.

„Úgy nem fog leülni Donald Trump még egyszer Vlagyimir Putyinnal, hogy annak ne legyen eredménye. Nem fogja Alaszkát megismételni” – véli Simonyi.

A diplomata szerint pártállástól függetlenül egy békekötésnek mindenkinek örülnie kell. „Ilyen fontos esetekben félre kell tenni a Trumppal kapcsolatos szimpátiát vagy antipátiát és le kell szögezni, hogy ha egy békekötés sikerül, az nagy dolog. Ha ez a találkozó Budapesten jön létre és véget lehet vetni ennek a borzalomnak, annak csak örülni lehet” – tette hozzá Simonyi, aki szerint ugyanez vonatkozik a magyar miniszterelnök megítélésére is.

„Lehet Orbánt szeretni vagy utáni, de ha itt béke köttetik, arra büszkének kell lenni. Lenne egy szimbolikája, hiszen az 1994-es Budapesti Memorandum garantálta Ukrajna biztonságát, a világ 3. legnagyobb nukleáris fegyverzetének leszereléséért cserébe. Ezért fantasztikus lenne, ha a béke is itt köttetne meg”.

A volt nagykövet szerint Budapest végre nem negatív kontextusban kerül fel a térképre. Hogy miért pont itt lesz a találkozó, abban Simonyi szerint nagy szerepe van az Orbán és Trump közötti kitűnő személyes kapcsolat mellett annak, hogy az orosz államfőt nálunk nem tartóztatják le.

A találkozóra egyébként kiemelt biztonsági intézkedésekre lesz szükség, hiszen két különösen veszélyeztetett személy jelenik meg, ez pedig extra nagy felelősség. A költségek nagy részét minden bizonnyal az Egyesült Államok és Moszkva vállalják majd, de Simonyi szerint ha nem így lenne, a magyar államnak akkor is be kellene vállalnia.