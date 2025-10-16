Donald Trump bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról

tárgyalás;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-10-16 20:04:00 CEST

Időpont még nincs.

A magyar főváros, Budapest lesz a helyszíne annak a következő tárgyalásnak, amelyet Donald Trump tart Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háború lezárásáról – derül ki abból a bejegyzésből, amelyet az amerikai elnök csütörtökön tett közzé a tulajdonában lévő Truth Social nevű mikroblog-portálon. Időpont egyelőre nincs, Donald Trump egy ma tartott telefonbeszélgetésben állapodott meg Vlagyimir Putyinnal a helyszínben, amúgy főleg az orosz-amerikai kereskedelmi kapcsolatok lehetőségeiről beszélgettek.

Korábban már felvetődött, hogy az amerikai és az orosz elnök Budapesten tárgyaljon – a Fox News szerint ez putyini ihletésre történt –, de az első találkozóra végül augusztus 15-én, az alaszkai Anchorage-ben kerítettek sort. Vlagyimir Putyin akkor angol nyelven bedobta, hogy a következő alkalommal Moszkvában találkozzanak, de az amerikai kollégának nem tetszett ötlet.

Vlagyimir Putyin ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023. március 17-én háborús bűncselekmények miatt elfogatóparancsot adott ki, Magyarország azonban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök miatt már elindította a kilépési folyamatot a hágai székhelyű törvényszékből.

Azóta, hogy 2022. február 24-én az orosz hadsereg az ő parancsára lerohanta Ukrajnát, Vlagyimir Putyin a NATO-tagországok közül csak Törökországban, illetve az Egyesült Államokban járt, az Európai Unió tagországai közül Magyarországon gördíthetnek a lába elé vörös szőnyeget először. Holnap, vagyis pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatáson találkozik Donald Trumppal.

Az Orbán-kormány diplomáciája nyilvánvalóan nyomult azért, hogy Budapest legyen egy Trump-Putyin tárgyalás helyszíne, a döntésben pedig szerepet játszhatott, hogy Orbán Viktor a hízelkedésig jó viszonyban van Donald Trumppal és Vlagyimir Putyinnal is, akik ennek a támogatásnak a fejében készségesen próbálják legitimálni a hatalmát.