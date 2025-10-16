Tarjányi Péter: Magyarország számára óriási külpolitikai presztizsnövekedést jelent Trump és Putyin budapesti találkozója

Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Tarjányi Péter;orosz-ukrán háború;

Ukrajnának a biztonságpolitikai szakértő szerint a vesztes pozíciója maradt.

Tarjányi Péter még kételkedik abban, hogy az unió az alaszkai amerikai-orosz találkozó után hagyja, hogy a mellőzésével szerveződjön meg a budapesti tárgyalás - nyilatkozta a Népszavának a biztonságpolitikai szakértő. Ha mégis összejön az egyeztetés, akkor Putyin elmondhatja, elérte, hogy egy nyugati fővárosban, az unió területén belül fogadják őt. Azt is joggal mondhatja, hogy megnyerte a háborút.

Tarjányi szerint Magyarország számára óriási külpolitikai presztizsnövekedést jelent a találkozó. Az Egyesült Államok számára is siker, hiszen Trump elmondhatja, hogy a gázai békekötés után megoldotta az ukrán háború kérdését is. Ukrajnának a biztonságpolitikai szakértő szerint a vesztes pozíciója maradt. Ha a béke Budapesten születik, Ukrajna nélkül, akkor Kijev csak utólagos aláíró lehet.

Az unió számára sem pozitív a mérleg, hiszen ha megköttetik Budapesten a béke, akkor az olyan helyen születik, melynek kormányfője ujjal mutogatott Brüsszelre, Németországra és Franciaországra, hogy háborúpártiak.

Tarjányi szerint biztonságpolitikai szempontból óriási feladat lesz ennek a találkozónak a megszervezése. Úgy véli, a hír hallatán biztosan leizzadtak a TEK vezetői. A helyzet bonyolultságát okozza, hogy Putyin körözés alatt van, ráadásul rengeteg ukrán menekült van az országban, akik nem kedvelik őt.

Ahogy arról beszámoltunk, Donald Trump Vlagyimir Putyinnal folytatott beszélgetése után bejelentette, hogy Budapesten fog tárgyalni az orosz elnökkel a háború lezárásáról.