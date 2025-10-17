Orbán Viktor apja feljelentette Hadházy Ákost a NAIH-nál

feljelentés;Orbán Győző;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

Orbán Győző azt akarja, hogy az ellenzéki politikus törölje a hatvanpusztai Orbán-uradalomról szóló posztjait.

Orbán Viktor apja, Orbán Győző feljelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) Hadházy Ákost, amiért képeket és videót tett közzé az Orbán család hatvanpusztai birtokáról, s ezzel szerinte visszaélt a személyes adataival – derül ki az ellenzéki országgyűlési képviselő Facebook-bejegyzéséből.

Orbán Győző a beadványban azt követeli, hogy a hatóság kötelezze Hadházy Ákost a posztjai törlésére. Ezzel azonban a politikus szerint a a miniszterelnök apja lényegében beismerte, hogy a posztjaiban közölt tervrajzok, fotók és videók valódiak. A fideszes kommunikációs gépezet ugyanis előzőleg tagadni igyekezte, hogy az ott bemutatott luxizás valós lenne. Mint azt az ellenzéki politikus jelezte: az Orbán-uradalomhoz egyebek közt 16 luxusapartman, séflakás, pálinkafőző terasz, steak-előkészítő, 200 négyzetméteres ebédlő, dohányzószobák, kétmilliós kádak, öt lift és három hatalmas mélyhűtő kamra tartozik.

Hadházy szerint még a fideszesek közül is sokakat zavar Hatvanpuszta, Orbán Viktornak pedig megüzente, hogy szánalmas, ahogyan az apja nadrágja mögé bújik. A NAIH részére pedig azt közölte, hogy amit bemutatott, az a lehető legszorosabban véve közügy.