Hadházy Ákos: Ha a tervező etikusan jár el, megmondhatta volna Orbán Viktornak, hogy kormányfő úr, a műemlékek lerombolása bűncselekmény, amiért egytől öt év jár

interjú;Orbán Viktor;Hadházy Ákos;birtok;Hatvanpuszta;

2025-09-29 07:10:00 CEST

A független parlamenti képviselővel a második hatvanpusztai tüntetésén beszéltünk. Szerinte lehet, hogy a hatalom durvább dologgal is készül, mint amilyen a végül ejtett ellehetetlenítési törvény volt. Interjú.

A második szafarit szervezte szombaton az Orbán-majorságra. Meddig akar Hatvanpusztával foglalkozni?

Azt hiszem, hogy ez a két bejárás egyelőre elég volt arra, hogy aki akart, élhetett a lehetőséggel. Arra van igény, hogy vidéki nagyvárosokból szervezzünk egy-egy buszt, amivel nemcsak a birtokot, hanem a golfklubot, a hattyúk tavát, vagy a felcsúti stadiont is testközelből meg tudjuk mutatni. De szerintem a miniszterelnök hazug szavait – ez egy mezőgazdasági üzem – megfelelően cáfoltuk, így a kastély mostanra nemcsak a luxus- és a korrupció, hanem a hazugság szimbóluma is.

Maradt olyan itteni ügy, amit nem mutatott be?

Van még olyan videó, ami egyértelműen el fogja dönteni, hogy ez mezőgazdasági üzem-e, vagy luxuskastély. De az annyira szép, hogy azt gondoltam, meghagyom a választások előtti időszakra. Rendkívül sok hazugságot fogunk még hallani a kormánytól, így emlékeztetnünk kell a honfitársainkat: ezek csupán arról szólnak, a miniszterelnök szeretne ide beköltözni. Most nem fog merni – illetve a tisztilakot, a parkot és a medencét már használják – de be akarja rendezni a nagykönyvtárat és a vendégházat is. Egy kérdéses hely van maradt: a föld alatti folyosókról én is tettem ki képeket, az itteni három páncélajtós pánikszoba egymástól teljesen független források szerint létezik. Pedig nincs az építési terveken feltüntetve. De ez valószínűleg már csak egy rendszerváltás után fog kiderülni.

A Magyar Építész Kamara elé viszi a tervezőt. Mit vár ettől?

Egyrészt, hogy szégyellje magát. Másrészt adjunk hivatalos formát annak, hogy ez az egész nem történhetett volna meg. Ha ez a tervező szabályosan és etikusan jár el, akkor megmondta volna Győző bácsinak – vagyis a miniszterelnök úrnak – hogy kormányfő úr, értem, hogy maga itt lapátolta a ganét, és szeretné megmutatni a falunak, milyen sokra vitte, de ha kastélyt szeretne, ide ilyet nem tudunk csinálni. A tisztilakot esetleg ki lehet pofozni, vendégszobák is lehetnek, de Alcsút építészeti szabálya szerint itt nem szabad lakóépületet felhúzni, a műemlékek lerombolása pedig bűncselekmény, amiért egytől öt év jár.

A hétvégén önt is bírálták, mert egy posztjában giccses cigánypalotákkal vont párhuzamot, azzal a különbséggel, hogy ott legalább az építési engedély jogszerű volt.

Sajnálom, ha ezt valaki jó szándékúan értette félre. Számos esetben bizonyítottam, hogy fontos számomra, ami a roma honfitársainkkal történik. Ebben az ügyben annyi a párhuzam, hogy valaki, aki innen indult, nem jogszerűen lett vagyonos, és utána meg akarta mutatni a falujának, mire vitte. Az, hogy ezeket a bizonyos palotákat cigánypalotáknak hívják, nekem is okozott egy kis hezitálást, de megsértettem volna a bánfihunyadi közösséget, akik büszkén nevezik így, ha én nem így hívom. A poszt fontosabb része pedig az, hogy ezt Bánfihunyadon többé-kevésbé legálisan csinálták, a miniszterelnök viszont abszolút nem. A kommentelést pedig pontosan azért tiltottam le, mert sok rosszízű, valóban rasszista hozzászólást is indikált, amit én teljes mértékben elutasítok.

Hogy áll a két hatvanpusztai feljelentése? Kihallgatták az önt leszorító biztonsági őrt?

A nyomozásról semmiféle információm nincs. A kocsikerék-kiszúrásról és a leszorításról annyit tudok, hogy kirendeltek szakértőket, akik szakértői jelentéseket írnak. Nem tudom, hogy kihallgatták-e az említett urat, gondolom ki fogják majd, én már voltam tanúskodni.

Beszélt arról is szombaton, hogy az átláthatósági törvényt végleg elkaszálta a Fidesz. Erről kitől értesült, és mivel indokolták?

Több forrás, és a parlamenti folyosó kormánypárti oldala elég határozottan azt állítja, hogy szép lassan elfelejtik. De emlékeztetnék mindenkit, hogy tavasz óta már él egy rendelet, amely szerint Rogán Antal kénye-kedve szerint dönthet a sajtótermékek sorsáról. Az biztos, hogy a parlament tárgyalandó napirendi pontjai között nincs bent, aminek persze ellentmond, amit Lánczi Tamás elvtárs mondott a minap. Tehát még az is lehet, hogy valami durvábbal készülnek.

Önről most Orbán Viktor készített videót, sőt, szentmise lett a Ferenciek terén tartott múlt keddi tüntetésükből.

Ha tudtam volna róla, akkor el is megyek rá, mert én támogatom azt, hogy legyen béke. Szerencsétlen incidens történt, és remélem, hogy nem szándékos provokáció volt. Az ottani szerzetesrend szerintem inkább félreértette, mire való a harangszó, de mindent megtettem azért, és szerintem sikeresen megakadályoztam, hogy komolyabb konfliktus alakuljon ki.

Nem volt alkalmas ez az incidens a félelemkeltésre?

Biztos vagyok benne, a szerzetesrend nem szándékosan csinálta ezt, de az biztos, hogy a Fidesz számított ilyesmire, és aljas módon használta ki az eseményt. Az egyik legaljasabb hazugságuk az, hogy, aki a kormányt támadja, az az egyházat támadja. Mi természetesen teljesen tiszteletben tartjuk az ottani emberek vallási érzeteit.

Október 5-én jön a Megbékélés Menete is. A választásokig tematizálni kell a folyamatos demonstrációkkal?

A tüntetéseket nem azért kell csinálni, hogy tematizáljuk a közbeszédet. Követeléseket kell megfogalmazni. Én is azért szerveztem az eddigieket, hogy legalább annyit elérjünk: az eddigi játékszabályoknál ne legyen rosszabb a helyzet a választásokon. Jobbat nem fogunk tudni elérni, mert a pártok eddig is elfogadták a jelenlegieket, és az új párt is bejelentette már, hogy neki ez rendben van.

Akkor a Magyar Péter-féle Nemzeti Menetre sem megy el október 23-án?

De, valószínűleg elmegyek. Az nem tüntetés lesz, hanem választási gyűlés, és mindig jó érzés, amikor ennyien vagyunk kint, akik változást akarunk. Viszont ez sajnos nem feltétlenül elég. Mindig hiányérzet, ha nem követelünk valamit, és nincs kijelölve a következő lépés, ahogy az a gyermekvédelmi influenszer-tüntetésen sem történt meg tavaly, pedig látjuk, hogy azóta is milyen ügyek kerülnek felszínre.

Ki az a Dananaj Tamás, akit a Tisza zuglói jelöltjeként emlegetett?

Ő a zuglói Tisza-kör vezetője, aki – legalábbis ő maga ezzel szokott dicsekedni – a Tisza Párt legbelsőbb köreiben is benne van. Érezhetően – és minden információm szerint – nagyon ambicionálja az indulást, és a Tiszából talán ő az, aki a közösségi médiás aktivitásában legtöbbet bírál engem. Amihez természetesen minden joga megvan.

Szokott vele beszélni?

Nem, azon kívül, hogy annak idején bemutatkozott nekem. Sajnos az ellenzéki aktivista közösség még mindig egy meglehetősen szűk kör, Zuglóhoz hasonlóan az egész országban. Zuglóban is jó kapcsolatban vagyok mindenféle pártok aktivistáival, így eljutnak hozzám az információk. Nyilván, amikor a Mediánnal megmértük az erőviszonyokat, nem az volt az elsődleges, hogy azt írjuk be, aki a Tisza végleges jelöltje lesz, de elfogadtam a hozzáértőktől: reálisabb eredményt kapunk, ha nem egy nagybetűs név nélküli tiszásra kérdezünk rá Hadházy Ákos mellett. Inkább egy számukra ismeretlen, de konkrét személyről mondjanak véleményt.

Nyomást akart helyezni a Tiszára a zuglói közvélemény-kutatással?

A Tisza Párt célja lehet, hogy ez volt a korábbi nyilvános mérésükkel, de én eddig minden választás elején megmértem mire számíthatok. Megtettem azelőtt, hogy Tóth Csabát legyőztem, sőt a tavalyi polgármester választás idején is. És persze nyilván zavart, amikor a Tisza egy furcsa metodikával készített kutatást lobogtatott. Bár eddig is minden választás előtt elmondták, hogy semmi esélyem, úgyis kikapok, az új helyzetben kíváncsi voltam, mit mond a Medián, amely pontosan szokta megjósolni az eredményt. Ezzel együtt azt gondolom, megint sokat foglalkozunk ezzel a kérdéssel. A zuglóiak öntudatos polgárok, el tudják dönteni, szüksége van-e a munkámra vagy sem. A mérések szerencsére abban egyöntetűek: ha hárman indulunk, viszonylag akkor is kicsi az esélye annak, hogy a Fidesz jöjjön ki nevető harmadikként.