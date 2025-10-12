Az ügyészség elutasította Hadházy Ákos panaszát a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében

műemlékvédelem;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

A Bicskei Járási Ügyészség szerint nem történt bűncselekmény, mert a műemléki védelem alatt álló istállókat a Fejér Vármegyei Kormányhivatal hatósági engedélyével építették át.

A Bicskei Járási Ügyészség elutasította Hadházy Ákos panaszát a hatvanpusztai műemlékrombolás ügyében. Az ügyészség azt állapította meg, hogy nem történt bűncselekmény, mert a műemléki védelem alatt álló istállókat a Fejér Vármegyei Kormányhivatal hatósági engedélyével építették át – derül ki a független országgyűlési képviselő vasárnapi Facebook-posztjából.

„Miután a bicskei rendőrség három nap alatt elutasította hatvanpusztai műemlékrombolás miatt tett feljelentésem, a rend kedvéért megpanaszoltuk a nyomozást elutasító határozatot. Az eredmény persze borítékolható volt egy olyan országban, ahol az ügyészség már számtalanul bebizonyította, hogy szolgaian védi Orbánékat” – kommentálta a döntést az ellenzéki politikus.

Hadházy Ákos posztjában tudatta azt is, hogy beadványt tett az örökségvédelmi hatóságként eljáró kormányhivatal felé is, amelyben felhívta a figyelmüket arra, hogy szerinte eltűnt két műemléki védettségű épület Orbán Győző hatvanpusztai birtokán.

„Fontos tudni: azok a rendőrök, ügyészek, köztisztviselők, akik ebben a faék egyszerűségű, köztörvényes bűncselekményben az Orbán családot fedezik, maguk is hivatali visszaélést követnek el. A hatvanpusztai műemlékrombolás elévülési idejének ugyan már a határán vagyunk, de ezeknek a hivatali visszaéléseknek az elévülési ideje a nulláról indul” – tette hozzá a politikus.