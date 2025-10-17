Repülőgépből zuhanhatott ki az a személy, akinek holttestét az amszterdami repülőtéren találták meg

repülőgép;Hollandia;rejtélyes haláleset;Schiphol repülőtér;

2025-10-17 18:20:00 CEST

Más eshetőségeket is vizsgálnak a nyomozók.

Csütörtök este holttestre bukkantak Hollandiában, egy olyan területen, amely a Schiphol repülőtér egyik repülési útvonala alatt fekszik – írja az NL Times.

A rendőrség tájékoztatása szerint elképzelhető, hogy az elhunyt egy repülőgép futóművében rejtőzött el, majd onnan zuhant ki, ugyanakkor a hatóságok hangsúlyozták, hogy más lehetséges magyarázatokat sem zárnak ki. Az sem kizárt, hogy az illető saját akaratából ment a helyszínre, de az is előfordulhat, hogy valaki odaszállította – akár életben, akár holtan.

A hatóságok egyelőre nem tudták megállapítani, mikor kerülhetett a holttest a mezőre. A rendőrség szóvivője szerint a test már hosszabb ideje ott feküdt. A rendőrség drónokat és nyomkövető kutyákat is használ a környék átvizsgálására, valamint a haláleset körülményeinek tisztázásához szükséges nyomok felkutatására. Az áldozat nemét egyelőre nem sikerült megállapítani.

A nyomozók vizsgálják, történt-e bűncselekmény, azonban egyetlen forgatókönyvet sem zártak ki. A testre egy gazda talált rá, miközben a földjén szántott. Egy helyi lakos az NH Nieuws hírportálnak elmondta, hogy a holttest részben egy agyagréteg alatt feküdhetett, ami megmagyarázhatja, miért nem fedezték fel korábban.

Bár ritka, hogy valaki egy repülőgép futóművében próbál elrejtőzni, korábban is történtek hasonló esetek. 2021-ben egy KLM-járat futóművében találtak holttestet, ugyanabban az évben pedig egy 16 éves kenyai fiú túlélte repülőútját, miután a gép futóművében megbújva érkezett meg a Maastricht–Aachen repülőtérre.