Végleg kizárta Robert Fico alakulatát az európai szocialisták pártcsaládja, jöhet a Fidesz és a szélsőjobb

Robert Fico;Ukrajna;Európai Szocialisták Pártja;

2025-10-17 16:51:00 CEST

A Kassán megrendezett közös ukrán-szlovák kormányülés is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy Robert Fico pártját ne zárják ki az európai szocialisták. A Smer a Fideszt is a soraiban tudó szélsőjobboldali pártcsaládba, a Patrióták Európáértba (PfE) ülhet át, de Magyarországgal ellentétben Szlovákia támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

Szlovák-ukrán közös kormányülést rendeztek pénteken Kassán, amelyen több kormányközi megállapodást írtak alá a két kormány képviselői. A Robert Fico negyedik kormányának 2023. őszi hatalomrajutása óta ez volt a harmadik ukrán-szlovák együttes kormányülés. Az Orbán Viktor legszorosabb európai uniós szövetségesének számító szlovák miniszterelnök ezúttal is hangsúlyozta: támogatja Ukrajna EU-integrációját, mert az ukrán uniós tagság kölcsönös előnyökkel járhat mindkét ország számára.

A közös kormányülés előtt Robert Fico a Julija Szviridenko ukrán miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatón „az évszázad egyik legjelentősebb találkozójaként” méltatta Donald Trump és Vlagyimir Putyin szervezés alatt álló budapesti találkozóját, amelyen a két elnök az orosz-ukrán háború lezárásának lehetőségeiről tárgyal. Robert Fico közölte, Szlovákia minden segítséget megad a magyar félnek a találkozó megrendezéséhez.

Fico a szlovák-ukrán közös kormányülésen úgy érvelt, hogy „ a háborúnak egyszer vége lesz és beszélni kell a további fejleményekről – barátként”. Ugyanakkor hozzátette: „A kulcsszó a politikánkban a béke. (…) A nézeteinkért a nemzetközi platfomorkon meg vagyunk büntetve, de a világ, ahol a nagyok azt teszik, amit akarnak, nem fog sokáig folytatódni” – idézte Robert Fico szavait a pozsonyi Új Szó.

Amint arról múlt héten lapunk is beszámolt, Robert Fico következetesen hintapolitikát folytat Ukrajna és a háború kérdésében. Egyetlen Ukrajnát érintő uniós döntést sem vétózott meg, miközben szavak szintjén Orbán Viktor szövetségeseként bírálja az Európai Ubniót. Moszkvába is ellátogatott, ahol Putyinnal tárgyalt. Amint negyedik kormánya megalakult, 2023 őszén azonnal felfüggesztette Ukrajna katonai segítségnyújtást, azóta csak humanitárius segélyt biztosított Ukrajnának Szlovákia. E hónap elején e tekintetben is 180 fokos fordulatot hajtott végre a pozsonyi kormány. Robert Kaliňák védelmi miniszter Kijevbe látogatott, ahol és megállapodást írt alá az immár 14., de a Fico-kormány hivatalba lépése óta első katonai segélycsomagról és bejelentették, hogy Szlovákia tovább bővíti „a már most is rendkívül sokrétű védelmi együttműködést” Ukrajnával.

Mindettől függetlenül pénteken az Európai Szocialisták Pártja (PES) amszterdami kongresszusa végleg kizárta Robert Fico pártját, a Smert. Tagságát már 2023-ban a szélsőjobb SNS-el között koalíció miatt felfüggesztették. Robert Fico oroszpárti nyilatkozatai, moszkvai és pekingi látogatása, valamint az általa vezetett koalíciónak a szlovák jogállam lebontását célzó antidemokratikus intézkedései miatt a PES kongresszusa egyhangú döntéssel zárta ki a Smert. Giacomo Filibeck, a PES főtitkára a szavazás előtt úgy érvelt: a Smer elmúlt években meghozott intézkedései „súlyosan és határozottan ellentétesek voltak a pártcsalád értékeivel és elveivel”.

Szlovák sajtóinformációk szerint a Smer megbízta EP-képviselőit, hogy tárgyaljanak az Európai Parlament egy másik frakciójába való felvételről. Az egyik smeres EP-képviselő azt is elmondta, hogy korábban kaptak már ajánlatot az Orbán Viktor nevével fémjelzett Patrióták Európáért pártcsaládtól.