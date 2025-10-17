Százezer dollárt nyert egy michigani nő, miután a Chat GPT megírta neki, milyen számokat játsszon meg

Michigan;mesterséges intelligencia;lottónyeremény;ChatGPT;

2025-10-17 21:00:00 CEST

Így ki tudja fizetni a házát.

Egy michigani nő a ChatGPT segítségével választotta ki azokat a lottószámokat, amelyekkel végül 100 ezer dollárt, vagyis a jelenlegi árfolyamon több mint 33 millió forintot nyert – írja az UPI hírügynökség.

A Wyandotte városában élő 45 éves nő a michigani lottótársaságnak elmondta, hogy szeptemberben online vásárolt egy Powerball-szelvényt, amikor a főnyeremény több mint egymilliárd dollárra – a jelenlegi árfolyamon mintegy 333 milliárd forintra – emelkedett. Elmondása szerint csak akkor szokott Powerballt játszani, amikor a jackpot igazán nagy, ezért ezúttal is vett egy szelvényt. Megkérte a ChatGPT-t, hogy generáljon számára egy számsort, majd a mesterséges intelligencia által javasolt kombinációt játszotta meg.

A sorsolást szeptember 6-án tartották, és a nő szelvénye négy fehér golyót, valamint a Powerballt is eltalálta. Ezzel 50 ezer dollárt (a jelenlegi árfolyamon több mint tizenhat és fél millió forintot) nyert, amely a Power Play opció aktiválása miatt megduplázódott, így a végösszeg 100 ezer dollár lett.

A Powerball egy amerikai lottójáték, amelyben a játékosok öt számot választanak egy 69-es mezőből, valamint egy külön, piros színű „Powerball” számot egy 26-os mezőből. A főnyereményt az nyeri, aki mind az öt fehér számot és a Powerballt is eltalálja, de már néhány találattal is jelentős nyeremény érhető el. A Power Play opcióval a kisebb nyeremények – például az 50 ezer dolláros – akár kétszeresére, háromszorosára vagy még többre is nőhetnek, attól függően, milyen szorzót sorsolnak ki mellé.

Amikor megnézte a nyerőszámokat, azonnal látta, hogy több találata is van, és azt hitte, 50 ezer dollárt nyert. Csak később, amikor belépett a Michigan Lottery online fiókjába, jött rá, hogy a Power Play miatt valójában 100 ezer dollárt kapott. Elmondása szerint a férjével teljesen megdöbbentek a nyeremény láttán.

A nyereményből a nő közlése szerint kifizeti a házát, a fennmaradó összeget pedig megtakarításba helyezi.