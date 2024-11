Kivégzett egy nyolcéves kisfiút is - Ámokfutó Michigan államban -Videó!

Azt, hogy egy gyerek is az ámokfutó áldozatává vált, a ma.hu írta meg. A férfi a jelenlegi hírek szerint hét embert lőtt le, az NBC tévé úgy tudja, hogy a halálos áldozatokon túl három sebesült is van. A rendőrség közlése szerint a legrosszabb, amivel számolhatnak, hogy a tettes autóval ide-oda megy, és vaktában kiválasztva áldozatait, lő. Egy helyi médium arról számolt be, hogy négy embert lőttek le egy Texas Township-i étteremnél, két továbbit pedig egy autókereskedésnél. A rendőrség üldözi a tettest, aki egy ötvenes éveiben járó férfi lehet - közölte a seriffhelyettes.