Központosítják a kórházak vécépapír-ellátását Magyarországon

2026. január 1-jétől a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság feladata lesz a betegforgalom számára megnyitott mosdókban a kézmosószer- és toalettpapír-ellátás biztosítása – írja a hvg.hu a Magyar Közlönyben péntek este megjelent rendeletre hivatkozva.
A normaszöveg szerint az Orbán-kormány elkötelezett a megfelelő kórházi higiéniai feltételek biztosítása mellett, ezért szükségesnek tartja az egészségügyi intézményekben használt alapvető higiéniai termékek központi beszerzését. A központosított ellátást 2026. január 1-jétől kell biztosítani az állami fenntartású fekvőbeteg-ellátó intézményekben. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Takács Péter korábban úgy fogalmazott: matematikai képtelenség, hogy mindig minden kórházi vécében legyen papír.
A kabinet arról is döntött, hogy emeli a fejlesztő és gondozó intézményekbe járó gyermekek után járó utazási költségtérítést.
A rendelet indoklása szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek számára bizonyos ellátások csak távolabbi településeken érhetők el, az utazás pedig rendszeres és jelentős terhet ró a családokra, különösen a kísérő miatt. A teher csökkentése és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében a korai fejlesztést, gondozást, illetve fejlesztő nevelést-oktatást biztosító intézmények – ideértve a gyógypedagógiai intézményeket is – igénybevételéhez kapcsolódó utazási támogatás összege 2026. január 1-jétől kilométerenként 45 forint, 2027-től pedig 65 forint lesz.