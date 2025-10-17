Cáfolja az ügyészség a Fidesz frakcióvezetőjét, vannak Ózd környékén gyermekotthonok

ügyészség;nyomozás;szexuális visszaélés;gyermekotthon;Zsolti bácsi;Juhász Péter Pál;

2025-10-17 20:54:00 CEST

Ezek egyikében bukkant fel az állítólagos Zsolti bácsi, ami miatt Kocsis Máté soha nem látott megtorlást helyezett kilátásba.

Ózd környéki gyermekotthonokban is vizsgálja az ügyészség, hogy történtek-e szexuális visszaélések – derül ki a legfőbb ügyész egy képviselői kérdésre adott válaszából.

A dokumentumban szereplő állítás már azért is figyelemre méltó, mert korábban a Fidesz frakcióvezetője azt állította, nincsenek gyermekotthonok az ózdi járásban. Kocsis Máté mindezt arra reagálva mondta, hogy Juhász Péter egyik korábbi podcastjében egy – azóta nyilvánosság elé állt – lelkész azt állította: évekkel ezelőtt egy ózdi gyermekotthonban megjelent egy magas rangú politikus, aki szexuális bűncselekményeket követett el. A beszámoló szerint az ott élő gyerekek később a televízióban, hang alapján azonosították az illetőt, akit Zsolti bácsiként emlegettek.

A témában a Demokratikus Koalíció (DK) országgyűlési képviselője, Kálmán Olga nyújtott be írásbeli kérdést Nagy Bálint Gáborhoz. Az ellenzéki politikus arra volt kíváncsi, hogy pontosan mikor, milyen ügyben és milyen bűncselekmények gyanújával indultak nyomozások Juhász Péter Pál ellen, illetve a hozzá kapcsolódó ügyekben.

A legfőbb ügyész tájékoztatása szerint a Zirzen Janka Gyermekotthonban elkövetett cselekményeket a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség vizsgálja emberkereskedelem és kényszermunka bűntette, valamint más bűncselekmények miatt. Két embert már letartóztattak – bár a válasz nem nevezi meg őket, vélhetően Juhász Péter Pálról és élettársáról van szó. A legfőbb ügyész hangsúlyozta, hogy az ügyben sem rendőrt, sem közszereplőt nem hallgattak ki gyanúsítottként.

„Ugyanezen nyomozás kiterjed az Ózd környékén lévő gyermekotthonokban esetlegesen történt szexuális bűncselekmények vizsgálatára is”

– fogalmazott Nagy Bálint Gábor, konkrét intézményeket azonban nem nevezett meg.

Hozzátette: ezen nyomozáson kívül a Központi Nyomozó Főügyészség és az alárendelt nyomozó ügyészségek magyarországi gyermekotthonokban és javítóintézetekben kiskorúak sérelmére elkövetett, szexuális jellegű bűncselekmények miatt csak akkor folytathatnak eljárást, ha az a már folyamatban lévő büntetőügyekkel összefügg.

A nyomozó ügyészség a beszerzett bizonyítékok értékelése, valamint a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő ügyhöz esetlegesen kapcsolódó újabb feljelentések alapján felmerülő bűncselekmények gyanúját is vizsgálja, illetve vizsgálni fogja.

A legfőbb ügyész közölte: fedett nyomozó alkalmazásáról a büntetőeljárásról szóló törvény kötelező rendelkezése értelmében nem adható tájékoztatás, az esetleges titoktartási nyilatkozatok aláírásának vizsgálata pedig az ügyészségi nyomozás tárgyát képezi.