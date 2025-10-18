Európát revolverezi Trump és Putyin Orbánnal

Az orosz diktátor, Vlagyimir Putyin és az amerikai wannabe diktátor, Donald Trump együtt intett be Európának azzal, hogy Budapesten tárgyalna Ukrajna jövőjéről az ország feje felett, Orbán Viktor pedig készségesen vörös szőnyeget terít az EU-t legázolni akaró birodalmi lépegetők elé – hangzott el a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? friss adásában, amelyben Batka Zoltán műsorvezető beszélgetett Varga Dóra, Horváth Gábor és Angyal Gábor főszerkesztő-helyettessel a váratlanul bejelentett budapesti amerikai-orosz csúcstalálkozó várható kimeneteléről.
Bár a két birodalomvezető immáron nyíltan Orbánnak szurkol és Orbán is minden bizonnyal kampányüzengetésre fogja felhasználni az eseményt, az erősen kétséges, hogy a belpolitikai erőviszonyokat átrendezné a csúcstalálkozó. Ahogy még kétségesebb, hogy az orosz és az amerikai elnök el tud érni valamit, mivel momentán - mint azt Horváth Gábor megfogalmazta - már Trump az, akinek nincsenek kártyái, Putyinnak pedig nem érdeke, hogy befejezze a háborút. A műsorban szó esett még a kétbalkezes brüsszeli magyar James Bondokról, a Varga Judit karaktergyilkolásán keresztül Orbán Viktorra fenekedő Lázár Jánosról, a látványosan megunt feleségről, Lévai Anikóról, és arról, Magyar Péter kormányra kerülve képes lesz-e Orbánhoz hasonló trükkös megszorításokra.