Hadat üzent a szerencsejáték-hirdetéseknek Terézváros

kampány;szerencsejáték;Terézváros;molinó;Soproni Tamás;

2025-10-18 10:38:00 CEST

Az önkormányzat kampányt indított, Soproni Tamás pedig egyeztetést kezdeményez a Miniszterelnökséggel az ügyben.

Kampányt indított Terézváros önkormányzata a szerencsejáték-hirdetések ellen, a függőségbe csúszott áldozatokért. A most induló köztéri és videókampány nemcsak a veszélyekre hívja fel a figyelmet, hanem konkrét segítséget is kínál – írja lapunkhoz is eljuttatott közleményében a terézvárosi önkormányzat.

A tájékoztatás felidézi, nyáron az Oktogon egyik házának homlokzatára egy óriásmolinó került ki, melyen az állt: „Tibi játszott.Tibi milliárdos lett. Legyél te is Tibi.” Az óriásreklám – hívja fel a figyelmet az önkormányzat – pozitív példaként tüntette fel a kaszinózásban rejlő lehetőségeket.

Ezt a plakátot ugyanott azóta számos másik szerencsejátékra buzdító molinó váltotta fel, melynek fő üzenetét kortól függetlenül bárki olvashatja, tehát a gyerekek is célpontjai a kampányoknak.

A terézvárosi önkormányzat üzenete ugyanakkor az:

„Tibi kaszinózott. Tibi mindenét elvesztette. Ne legyél Tibi.”

Nem a házak homlokzatain – áll a közleményben –, hiszen az önkormányzat évek óta harcol az épületeket és az egész városarculatot elcsúfító molinók ellen, hanem a megállókban és online felületeken. Az önkormányzat a kampánnyal arra hívja fel a figyelmet, hogy a szerencsejáték ugyanolyan veszélyes, mint a drog, az alkohol, a dohányzás, hiszen függőséget okozhat, életeket, családokat tehet tönkre, és a függőség gyakran végződik öngyilkossággal.

Soproni Tamás, Terézváros polgármestere közölte,

egyeztetést kezdeményez a Miniszterelnökséggel, hogy a dohánytermékek reklámozásának tiltásához hasonlóan országos szinten korlátozzák a szerencsejátékok hirdetését is.

Hozzátette, a képviselő-testület már módosította rendeleteit is annak érdekében, hogy felléphessenek a kaszinókat, sportfogadásokat népszerűsítő közterületi tartalmakkal szemben, és szankcionálni is tudjanak.

„Terézváros segítséget is nyújt azoknak, akik játékszenvedélyük miatt negatív spirálba kerültek. A kerületben működő Ébredések Alapítvány az önkormányzat támogatásával ingyenes segítséget nyújt a rászorulóknak. A kerület honlapján pedig egy olyan oldal indult el, ahol minden információ fellelhető a gyógyuláshoz” – zárja bejegyzését Soproni Tamás.