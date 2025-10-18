A Fidesznek nincs oka bánkódni, Varga Judit több kárt okozott volna, mint hasznot

politika;Fidesz;elemzés;Magyarország;visszatérés;Varga Judit;választás 2026;

2025-10-18 10:07:00 CEST

A Fidesznek egyáltalán nincs oka bánni, hogy nem jött össze a volt igazságügyi miniszter visszatérése – állapította meg a Népszavának Zsolt Péter szociálpszichológus.

Egyelőre nem kíván a közéletbe visszatérni – vetett véget a Varga Juditról szóló politikai showműsornak Gulyás Gergely egy győri fórumon.

Ha azt nézzük, hogy a kormány egy másik tagja, Lázár János a minap már közölte, Varga Judit szerinte nem vállalhat vezető szerepet (igazságügyi miniszterként ugyanis alkalmatlannak bizonyult feladatára, ráadásul volt férje, Magyar Péter révén a Fideszre szabadította a Tisza Pártot), akkor Gulyás Gergely bejelentése nem meglepetés.

Annyiban viszont mindenképpen az, hogy korábban határozottan úgy tűnt, a Fidesz jól kidolgozott forgatókönyv alapján készíti elő Varga Judit reaktiválását.

Orbán Viktor kormányfő a közelmúltban többször is méltatta a kegyelmi botrányba belebukott politikust, egyenesen miniszterelnöki képességeket tulajdonított Varga Juditnak. Aztán éppen Gulyás Gergely volt az, aki a közösségi oldalán visszatérésre kérte Varga Juditot, és egy levél felolvasásával illusztrálta, milyen elementáris igény mutatkozik erre a Fidesz táborában.

Kérdés, hogy Varga Judit mennyiben tekinthető önálló, autonóm szereplőnek, aki saját maga döntött ebben az ügyben. A mostani fordulatot értékelve Zsolt Péter szociálpszichológus, a Méltányosság Politikaelemző Központ kutatási igazgatója hangsúlyozta: bár többen meg vannak győződve arról, hogy Varga Judit foglya a rendszernek, és nincs lehetősége önálló döntésre – így érvelt Vásárhelyi Mária szociológus is –, ő másként gondolja. Nincs az a helyzet, amikor ne lenne lehetőség nemet mondani.

Néha ez hősiességet igényel, máskor meg olyan egyszerű, mint a viccben, amely szerint kihúzathatjuk magunkat a listáról, csak mindenki azt hiszi, erre nincs módunk – fogalmazott Zsolt Péter. Lehet, hogy a Fidesznek nincs is módja bosszút állni Varga Juditon.

A volt igazságügyi miniszter politikailag nem annyira kiszolgáltatott, sokat tudhat többek között az elnöki kegyelmi botrány részleteiről.

Ahogyan egyszer nyilatkozta, meg tudná védeni magát, csak tartja magát a magyar jogszabályokhoz.

Zsolt Péter szerint inkább arról van szó, hogy tartja magát a csoportszolidaritáshoz. Amíg Magyar Péter „árulónak” számít a Fideszben – azaz a csoportszolidaritásnál nála fontosabbak általános erkölcsi szabályok, amilyen például a jogállam tisztelete –, addig Varga Judit, amikor a BBC riportere a jogállami hiányosságokról kérdezte, úgy válaszolt: nem tudja definiálni azokat. Vagyis a jelek alapján Varga cselekvéseit a csoportszolidaritás határozza meg.

A kormányzat jól is kommunikálhatja a Varga Judit részéről történt elutasítást, mint ami cáfolja azt a közvélekedést, hogy Orbán Viktor bábozik az emberekkel. Ha így tálalják az ügyet, akkor abból nem származik presztízsveszteség

– jegyezte meg Zsolt Péter. Ami magát a folyamatot illeti, szerinte nem mestertervet láttunk, hanem kísérletezést. Valóban kész tények elé akarhatták állítani Varga Juditot: ez, sajnos, az abuzáló (bántalmazó) politika gyakorlata, hiszen mindenféle híradás előtt először vele kellett volna egyeztetni.

A Méltányosság kutatási igazgatója feltételezi, hogy a Fideszben valóban szerették volna a visszatérését. Utóbb azonban egyáltalán nincs oka bánni a Fidesznek, hogy nem jött össze. Igaz, jól mutatott volna a bulvárhírekben a volt házaspár összeugrasztása, de egyfelől ez nagyon nem lett volna családbarát, másfelől Varga Judit korábbi tevékenységének felmelegítése több kárt okozhatott volna. Ha úgy vesszük, ezt a kört Lázár János nyerte meg – állította Zsolt Péter –, persze nem tudhatjuk, Lázár János először elszabadult hajóágyúként, vagy Rogán Antaltól kapott engedély birtokában mondta, hogy ő bizony nem akarja Varga Judit visszatértét.

Előző cikkünkben Mikecz Dániel politológus és Ranschburg Zoltán politikai elemző is arra hívta fel a figyelmet, hogy politikai kockázatokkal jár, ha a kormánypárt reaktiválja a volt igazságügyi minisztert. A Fidesz már kísérletezett azzal, hogy Varga Judit révén Magyar Pétert a személyében támadja, de a módszer nem működött. Másfelől az azóta is felbukkanó gyermekvédelmi botrányok miatt Varga Judit szerepeltetése még inkább a fókuszba helyezné a Fidesz számára nagyon kényes témát.

Sik Endre szociológus kijelentette, hogy Varga Judit visszatérésétől a Fidesz az égegyadta világon nem várhat semmit: az említetteken túl az embereknek az is eszébe fog jutni, hogy komoly káderhiányban szenved a Fidesz, ha vissza kell nyúlnia egy olyan politikusért, aki már leszerepelt.