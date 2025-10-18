Azonosították egy újabb túsz holttestét, akit a Hamász terroristái gyilkoltak meg

átadás;Izrael;holttest;túsz;azonosítás;

2025-10-18 14:29:00 CEST

A Donald Trump amerikai elnök közvetítésével létrejött fegyverszüneti megállapodás 20 élő és 28 halott túsz átadását írja elő a Hamásznak. A Hamász eddig 10 holttestet adott át.

Az izraeli hatóságok hivatalosan is megerősítették Elijahu Margalit személyazonosságát, akinek holttestét pénteken adta át a Hamász - közölte Benjamin Netanjahu miniszterelnöki hivatala szombaton. Az Izrael déli részén található Nir Oz kibucban lakó 75 éves férfit 2023. október 7-én a Hamász terrortámadásában gyilkolták meg, holttestét pedig a Gázai övezetbe vitték. Lányát élve hurcolták el, majd később egy túszok átadásáról kötött megállapodás keretében szabadon engedték. Elijahu Margalit holttestét Hán Júniszban találták meg.

A holttestet a Nemzeti Igazságügyi Orvostani Központ azonosította, a családját értesítették.

A túszok családjait támogató fórum hangsúlyozta, hogy Elijahu Margalit holttestének hazaszállítása némi megnyugvást hozott ugyan, ám nem nyugszanak, amíg a további 18 túsz földi maradványai is haza nem térnek. A fórum hetente fog tüntetéseket szervezni, amíg minden holttest vissza nem kerül.

A tűzszüneti megállapodás kulcsfontosságú eleme a segélyszállítmányok bejutása, a határátkelők megnyitása és a újjáépítés megkezdése is a nemzetközi közösség által támogatott folyamathoz, amely célja a két éve tartó háború lezárása. A Hamász elkötelezte magát a megállapodás feltételeinek teljesítése mellett, amit viszont a rombolás mértéke és az esetleges fel nem robbant lövedékek által jelentett kockázat nehezít, és a terrorszervezet azt állítja, hogy egyes holttestek hollétéről nincs információja.

Az ENSZ pénteki adatai szerint a fegyverszünet óta 339 segélykamion érkezett Gázába, miközben az egyezmény napi 600 kamion bejutását engedélyezi.

A több mint 2 milliós gázai lakosság a fegyverszünettől a humanitárius válság enyhülését reméli. A háború alatt Izrael gyakran korlátozta vagy teljesen megállította a segélyek bejutását. Gázában éhínséget jelentettek, az ENSZ legalább 400, éhezéssel összefüggő halálesetet igazolt, köztük több mint 100 gyermekét. Izrael azt állítja, elég élelmet enged be, és a Hamászt vádolja a szállítmányok nagy részének ellopásával, amit az ENSZ és egyéb segélyszervezetek is cáfol.

A Hamasz által irányított egészségügyi minisztérium szerint az izraeli hadműveletek során mintegy 68 ezer palesztin vesztette életét. Ezt az adatot az ENSZ és független szakértők megbízhatónak tartják, Izrael azonban vitatja. A vöröskereszt több ezer eltűntet tart nyilván.