38 millió forintért vitték el Berény Róbert egyik fő művét a Virág Judit Galéria őszi árverésén

2025-10-18 14:56:00 CEST

Az Árnyék és Olympia a modern női akt újraértelmezése.

Berény Róbert Árnyék és Olympia című festménye 38 millió forintért, Kmetty János Csendélet KUT folyóirattal című képe 36 millióért kelt el a Virág Judit Galéria őszi árverésén.

A közlemény szerint az Árnyék és Olympia Berény Róbert egyik fő műve, amely ritkaságnak tekinthető és a modern női akt újraértelmezéseként is felfogható: egyszerre intim és stilizált, elvont és dekoratív. A Csendélet KUT folyóirattal pedig Kmetty János életművének egyik csúcsdarabja.

Az őszi aukción kikiáltási árának háromszorosáért, 17 millió forintért talált gazdára Koszta József Kukoricatörés című olajfestménye, míg Egry József egyik tájképét 24 millió forintnál ütötték le.

Ország Lili Városfalak (I - II - III.) című alkotása 6,5 millió forintos kikiáltási árról 13 millió forintig jutott, Batthyány Gyula Menyegző (triptichon) című festménye, amely hosszú lappangás után került haza Németországól, 13 millió forintért talált új gazdára, míg Tihanyi Lajos Zöld-fehér kompozíció című olajfestménye 12 millió forintért kelt el.

A Virág Judit Galéria őszi árverésén mintegy kétszáz tételre három kontinensről érkezett sokezer licit, a licitálók közel fele online követte az eseményt - áll a közleményben.