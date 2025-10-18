Az Árnyék és Olympia a modern női akt újraértelmezése.
Maros Krisztina illusztrátor egy Berény Róbert-festmény ihletésére írta és rajzolta azonos című meséjét. A Csimota Kiadó képzőművészeti alkotásokat bemutató sorozatának legújabb tagjáról kérdeztük Csányi Dórát, a kiadó főszerkesztőjét.
Mintegy kilenc évtized után visszakerült Magyarországra Berény Róbert festőművész egyik elveszettnek hitt főműve, az Alvó nő fekete vázával című festmény, amelyet a Virág Judit Galéria bocsát aukcióra december 13-án.